Путин похвалил спектакль "Грифон", который посмотрел в Севастополе

СЕВАСТОПОЛЬ, 11 авг - РИА Новости. Президент России Владимир Путин после окончания спектакля "Грифон", который он посмотрел на новой сцене Государственного музея-заповедника "Херсонес Таврический", пообщался с исполнителями главных ролей и дал высокую оценку их работе.

Генеральный продюсер Саида Медведева поинтересовалась у главы государства его первыми впечатлениями. "Мне понравилось. Я уже сказал, такая общая картина всей истории задействована. Доходчиво, понятно и, в общем, смотрится с удовольствием. Вам спасибо, ребята", - сказал он.

Путин кратко пообщался с молодыми артистами, исполнившими роли мальчика Вани и девочки Маши. В конце спектакля с ними произошел инцидент: ребята поскользнулись на влажных подмостках и не смогли выйти на финальный поклон.

Президент с большим участием интересовался самочувствием исполнителя главной роли. "Как твоя спина? Упал? Растянул спину?", - спросил он у юноши. Тот заверил главу государства, что все в порядке и спина болит только чуть-чуть.

Генеральный продюсер, в свою очередь, сообщила, что очень довольна работой с таким коллективом и хотела бы его сохранить. "Вообще команда севастопольская потрясающая. Так отважно работали! Тут и профессионалы, и непрофессионалы, и спортсмены, и самодеятельность. Надо эту команду как-то сохранить и делать с ними дальше спектакли", - сказала она.

Медведева добавила, что спектакль будет идти на сцене музея-заповедника до 28 сентября. "Пока открытая площадка, а потом осень наступит и жалко такую команду терять", - заметила она.

"Подумайте", - обратился Путин к губернатору Севастополя Михаилу Развозжаеву.