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РИА Новости
Культура

Путин похвалил спектакль "Грифон", который посмотрел в Севастополе

00:12, 11 августа 2019
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© РИА Новости / Михаил Климентьев / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин
© РИА Новости / Михаил Климентьев
Перейти в фотобанк
Президент РФ Владимир Путин
СЕВАСТОПОЛЬ, 11 авг - РИА Новости. Президент России Владимир Путин после окончания спектакля "Грифон", который он посмотрел на новой сцене Государственного музея-заповедника "Херсонес Таврический", пообщался с исполнителями главных ролей и дал высокую оценку их работе.
Генеральный продюсер Саида Медведева поинтересовалась у главы государства его первыми впечатлениями. "Мне понравилось. Я уже сказал, такая общая картина всей истории задействована. Доходчиво, понятно и, в общем, смотрится с удовольствием. Вам спасибо, ребята", - сказал он.
Путин кратко пообщался с молодыми артистами, исполнившими роли мальчика Вани и девочки Маши. В конце спектакля с ними произошел инцидент: ребята поскользнулись на влажных подмостках и не смогли выйти на финальный поклон.
Президент с большим участием интересовался самочувствием исполнителя главной роли. "Как твоя спина? Упал? Растянул спину?", - спросил он у юноши. Тот заверил главу государства, что все в порядке и спина болит только чуть-чуть.
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Генеральный продюсер, в свою очередь, сообщила, что очень довольна работой с таким коллективом и хотела бы его сохранить. "Вообще команда севастопольская потрясающая. Так отважно работали! Тут и профессионалы, и непрофессионалы, и спортсмены, и самодеятельность. Надо эту команду как-то сохранить и делать с ними дальше спектакли", - сказала она.
Медведева добавила, что спектакль будет идти на сцене музея-заповедника до 28 сентября. "Пока открытая площадка, а потом осень наступит и жалко такую команду терять", - заметила она.
"Подумайте", - обратился Путин к губернатору Севастополя Михаилу Развозжаеву.
Митрополит Псковский и Порховский Тихон в завершение вечера коротко доложил президенту о развитии музея-заповедника "Херсонес Таврический" до 2025 года, упомянув о проекте создания музея христианства, международного археологического центра, а также единственного в России музея античности Византии. По его словам, проектирование начнется в 2020 году, в 2023-24 годах основные объекты должны быть введены в эксплуатацию.
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