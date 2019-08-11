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РИА Новости
Культура

Идрис Эльба снимется в фильме "Бетонные ковбои"

06:54, 11 августа 2019
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© AP Photo / Chris PizzelloБританский актёр Идрис Эльба
Британский актёр Идрис Эльба
© AP Photo / Chris Pizzello
МОСКВА, 11 авг - РИА Новости. Британский актер Идрис Эльба снимется в фильме "Бетонные ковбои" вместе с Калебом Маклафлином и Джарредом Джеромом, сообщает Deadline.
Создателей картины вдохновил роман писателя Грега Нери "Ковбой из гетто".
Коул (Калеб Маклафлин) – 15-летний подросток, который переезжает к своему отцу Харпу (Идрис Эльба) в Северную Филадельфию. Он случайно знакомится с ребятами из сообщества "городских ковбоев", которые процветают, несмотря на царящую вокруг бедность и преступность.
"Бетонные ковбои" первый - полнометражный проект режиссера Рики Стауб. До этого он запомнился короткометражным фильмом "Клетка" о суровой жизни на улицах Филадельфии.
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