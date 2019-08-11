Идрис Эльба снимется в фильме "Бетонные ковбои"

Коул (Калеб Маклафлин) – 15-летний подросток, который переезжает к своему отцу Харпу (Идрис Эльба) в Северную Филадельфию. Он случайно знакомится с ребятами из сообщества "городских ковбоев", которые процветают, несмотря на царящую вокруг бедность и преступность.