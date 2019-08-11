Борьба "украинских мальчиков": Гройсман снизил цены, Зеленский повысит

Ну вот что тут можно сказать: если абстрагироваться от того, что все происходящее сейчас на территории Украины, по сути, есть натурный социальный эксперимент на вполне пока что живых людях и цена ему — красная человеческая кровь, то за неуклюжими телодвижениями артистов данного любительского погорелого кабаре, выступающими под совершенно восхитительным и не поддающимся расшифровке наименованием "украинский политикум", было бы где-то даже и весьма занимательно наблюдать.

Судите сами.

В конце уходящей недели многочисленные заинтересованные наблюдатели, по ряду всем известных причин едва ли не под микроскопом изучающие сейчас состояние украинской газовой отрасли, испытали самый настоящий когнитивный диссонанс, для многих, боюсь, способный обернуться как минимум шоком, а как максимум тяжелой нервной травмой. Как сообщила в четверг пресс-служба оператора, "Нафтогаз Украины" в августе месяце текущего, 2019 года, в конце которого заканчивается транзитный договор на поставки через территорию Украины российского газа в Европу, "внезапно" снизил цену газа для населения на 5,1%, до 4,6 тысячи гривен за тысячу кубометров.

И сделал это "Нафтогаз", разумеется, отнюдь не по своей собственной воле: люди там служат, конечно, своеобразные, но в подавляющем большинстве все-таки психически относительно здоровые. И в проблемах, стоящих перед отраслью, достаточно хорошо разбирающиеся. В конце концов, многие из этих проблем они сами из сугубо корыстного интереса или по приказу вышестоящего начальства и создавали.

Так что тут, извините, скорее всего, дело немного в другом.

Все куда тривиальнее.

Просто еще в начале августа уходящий в бесславное прошлое кабинет министров Украины и лично премьер Владимир Гройсман обязали "Нафтогаз" в августе снизить цены на газ для населения на пять процентов.

Кстати.

В апреле кабинет уже один раз обязал "Нафтогаз" продавать для населения газ дешевле — начиная с июня.

Просто послушаем пресс-службу компании и насладимся, это приятная музыка, а никакие вовсе и не "слова", ибо в конечном итоге за них никому не придется отвечать: "Цена газа, по которой "Нафтогаз" продает его в августе, определена на уровне 4653,54 гривны за тысячу кубометров (без учета НДС и транспортных расходов). По сравнению с июлем стоимость газа уменьшится на 5,1%". То есть, чтобы было понятно и совсем уж сторонним наблюдателям, иной раз откровенно путающимся в украинских ценах, реалиях и прочих фантиках: цена газа для населения была снижена примерно на десять долларов за тысячу кубов и в настоящее время составляет 178 долларов за одну тысячу кубических метров.

При этом просто напомним, что в конце прошлого года на Украине, было дело, на этот самый "газ для населения" даже увеличивали тарифы. Причем делали это вовсе не из волюнтаристских соображений и не из чистой, незамутненной злобы по отношению к туземному населению. Решение это было, как всем хорошо известно, обусловлено до сих пор, кстати, действующим соглашением с неким Международным валютным фондом. И, согласно данному соглашению, с 1 ноября 2018 года тариф для населения стал равен 60% рыночной цены. А уже с 1 мая 2019 года газ должен был стоить 80% рыночной цены.

Ну а, что логично, со следующего, 2020 года население, согласно документу, подписанному прежним руководством Украины с МВФ, должно было начинать платить уже полную рыночную цену.

"Выборы"-то на Украине к тому времени должны совершенно точно закончиться.

И вот вместо этого — второе за неполных три летних месяца (и довольно существенное) не увеличение, а именно что снижение цены на газ. При этом все на Украине, и власть, и любая, что "пророссийская", что "антироссийская", оппозиция прекрасно понимают, что не выполнять требования МВФ к украинской экономике, не "иносказательно выражаясь", а вполне конкретно — физически смертельно опасно.

Ибо если предстоящие осенние переговоры с МВФ закончатся без вменяемых результатов — и этого никто не скрывает, — то тему украинской государственности можно будет закрывать прямо здесь и сейчас.

Это будет математически неминуемый дефолт, а дефолта в нынешних обстоятельствах, как бы ни храбрился на эту тему главный Карабас-Барабас данного "еперного театра" Игорь Валерьевич Коломойский, не переживет не только украинская экономика. Но и, что гораздо страшнее, украинская административная система.

Что сие будет означать в условиях откровенной хрупкости киевской государственной машины, честно говоря, автору этих строк гадать не очень хочется: региональные институты, прямо финансирующиеся из Киева, по крайней мере, такого удара совершенно точно не переживут. Там все предельно просто: подчиняемость регионов Киеву прямо пропорциональна регулированию финансовых потоков в регионы из Киева, это такая аксиома украинской системы государственного правления. Которую просто не имеет смысла обсуждать.

Гройсман, в общем-то, все это и понимает.

Причем прекрасно.

Просто все равно продолжает делать исключительно то, что велит ему "идеология и душа".

А душа, видимо, требует — вместо банального исполнения служебных обязанностей по управлению хоть хреновенькой, но "державой" вплоть до передачи полномочий сменщику — вести неистовую политическую борьбу против победившего в президентской гонке Зеленского. Типа, вы же, Владимир Александрович, в ходе предвыборной кампании обещали снизить цены на газ для населения?

Обещали?

А мы. Вот. Уже.

Просто взяли — и сделали.

Ну а вы можете и дальше продолжать столь же неистово кому-нибудь что-нибудь обещать.

…На самом деле разыгрываемая политическая комбинация в данном случае — проста и бесхитростна. И, кстати, построена на полном неуважении к интеллектуальным способностям украинского политического обывателя: уходящий украинский кабмин считает, что он, по сути, тем самым загоняет своих сменщиков в ситуацию, не имеющую положительного решения. И Зеленский, если он, разумеется, хочет попытаться получить денег из МВФ и тем хотя бы отсрочить дефолт, будет просто вынужден фактически собственноручно подписаться под газовой доктриной Международного валютного фонда.

А если откажется — значит, будет дефолт.

К которому, кстати, ни Гройсман, ни его бывший начальник и старший партнер Петр Алексеевич Порошенко уже по факту формально не будут иметь никакого "политического" отношения.

Словом, Зеленский тут по любому — идет в минус.

А его оппоненты — ну, соответственно, в плюс.

И тут все бы вроде бы и ничего. Вот только фоном для этой блистательной комбинации выступает наглухо разоренная страна, уже и официально признаваемая самой нищей в Европе (отобрать это почетное звание у Албании и Молдовы, догадываюсь, было совсем не просто). Страна, стоящая одной ногой на грани отнюдь не комбинационного, а вполне реального дефолта. Страна, в которой на востоке незаживающей раной тлеет самая настоящая, реальная гражданская война, в которой непосредственно прямо сейчас продолжают гибнуть живые люди, причем с обеих сторон. И которая, в придачу ко всему, банально может остаться этой зимой вообще без газа, хоть реверсного, хоть какого: если его физически не будет в трубе — его потом можно как угодно называть.

И что тут самое интересное — все эти реально чудовищные проблемы являются действительно крайне тяжелыми, но отнюдь не неразрешимыми. Неразрешимых политических задач вообще в современном мире, движимом скорее холодным расчетом, чем подлинными шекспировскими страстями, не бывает: пусть сложное, не линейное, тяжелое, иногда даже жестокое — но решение есть всегда.