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РИА Новости

США хотят вывести войска из Германии и превращают ее в Россию

08:00, 11 августа 2019
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© AP Photo / Michael ProbstАмериканские военные на аэродроме армии США в Висбадене, Германия
Американские военные на аэродроме армии США в Висбадене, Германия
© AP Photo / Michael Probst
Американские военные на аэродроме армии США в Висбадене, Германия. Архивное фото
Ирина Алкснис
Ирина Алкснис
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Среди особенностей текущего момента на международной арене особо выделяется такой феномен, как кардинальная смена оценок привычных вещей. То, что ранее считалось позитивным, начинает восприниматься со знаком минус. То, что до того ценили, на глазах теряет значимость. И наоборот.
Очередной пример тому дал на днях посол США в Берлине Ричард Гренелл. Он заявил, что Штаты могут передислоцировать часть своего военного контингента из ФРГ в Польшу. Дипломат не церемонился. По его словам, "оскорбительно ожидать, что американский налогоплательщик дальше будет платить за более чем 50 тысяч американцев в Германии, тогда как немцы используют свой профицит торгового баланса на внутренние цели".
Понятно, какую задачу ставил перед собой дипломат, высказывая предупреждение. Вот только изменения в мире зашли так далеко, что первым возникает вопрос: на самом деле для немцев это угроза или же, по существу, их мечта?
В проблеме заокеанских военных в Германии (и вообще в Европе) тесным образом переплетены политические и экономические аспекты, поскольку на кону стоят как глобальные расклады, так и колоссальные средства.
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На немецкой территории сосредоточена большая часть штатовского контингента, размещенного в Европе, — порядка 35 тысяч. Плюс 17 тысяч американских вольнонаемных служащих.
ФРГ покрывает около трети расходов на содержание всей этой немаленькой военной машины, причем по большей части не живыми деньгами, а бесплатным предоставлением инфраструктуры, земель и так далее под армейские цели. Кроме того, на обслуживании задействованы 12 тысяч вольнонаемных немецких граждан и еще десятки тысяч рабочих мест по всей стране, что приносит экономике дополнительный доход и обеспечивает работой соответствующее количество людей.
В общем, можно понять раздражение Трампа и его администрации: мало того, что Америка выполняет оборонные функции для Германии, так еще и сама платит за этот банкет.
Ситуация усугубляется наглой несговорчивостью Берлина в вопросе увеличения военных расходов до двух процентов ВВП, чего требует НАТО и что принципиально для Вашингтона. В текущем году соответствующая статья в национальном бюджете должна составить 1,36 процента, и власти ФРГ в своей безграничной щедрости запланировали ее постепенно довести аж до полутора процентов — к 2025 году.
Совсем не случайно в качестве возможной альтернативы Германии Гренелл назвал Польшу. Варшава как раз подняла расходы на оборону до вожделенной планки. Проблема только в том, что польский ВВП в 3,5 раза меньше немецкого, так что это совсем другие два процента, если перевести их в миллиарды долларов.
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Уже привычной стала констатация трений между Вашингтоном и Берлином, а также все более открытых немецких усилий по освобождению от положения вассальной и фактически оккупированной страны. Таким образом, имеются серьезные сомнения, что нынешний выпад посла хоть как-то повлияет на политику Германии, сделав ее более покладистой и уступчивой по отношению к Штатам.
Собственно, в этом одна из главных американских проблем с принуждением набравших силу и выходящих из-под контроля младших партнеров: Вашингтону становится нечего им предложить, а угрозы больше не выглядят такими уж страшными.
К каким таким непоправимым последствиям для Германии приведет вывод войск?
Путин нападет? Даже не смешно.
Более того, вывод штатовских войск скорее изменит ситуацию к лучшему.
Российско-американская военная конфронтация неуклонно взвинчивается. Европа в ней зажата как связанная по рукам и ногам жертва, чье мнение никого не интересует и которую США первой пустят под нож, ежели дело дойдет до горячего. Уход — хотя бы частичный — американцев смягчит остроту проблемы для Германии, поскольку куда меньше объектов на ее территории окажутся в зоне внимания российских РВСН.
С другой стороны — и это куда более насущно — страна действительно потеряет довольно много рабочих мест и денег. Но немецкая экономика достаточно мощна, чтобы справиться с ударом. Да и в любом случае потери будут многократно, а то и на порядки ниже тех, с которыми придется столкнуться ФРГ, если американцы добьются своей цели выкачать из нее желаемый объем ресурсов.
Так что наиболее вероятным итогом резкого заявления Гренелла станет не взятие Берлином под козырек и исполнение всех пожеланий из-за океана, а усиление неприязни в немецком обществе и истеблишменте лично к послу США. Тот за год с небольшим службы в Германии уже успел заработать себе там крайне сомнительную репутацию.
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На его счету резкие, осуждающие и поучающие заявления по широкому спектру вопросов: о все тех же расходах на оборону, о "немыслимой" политике в отношении России, о строительстве "Северного потока — 2" и об отказе немцев участвовать в антииранских действиях. Он столь успешно довел германских политиков до бешенства, что еще весной зампред бундестага выступил с призывом немедленно объявить Гренелла персоной нон грата.
И вот именно это — самое интересное в происходящем. Свежее заявление дипломата с угрозой передислокации войск полностью укладывается в рамки его позиции на нынешнем посту. А реакция немцев на Гренелла недвусмысленно свидетельствует, что они не привыкли к такому поведению заокеанских послов.
В то же время для граждан ряда других стран — Россия в их числе — подобный подход хорошо знаком, поскольку именно так ведут себя у них дипмиссии США: грубо вмешиваются во внутренние дела, читают публичные нотации, устраивают выволочки и в целом лезут, куда их не просят.
Причем наблюдается твердая закономерность: чем громче и чаще выражает недовольство посольство США, тем хуже у Вашингтона получается влиять на политику соответствующего "изгоя" и "ренегата".
Остается только поздравить Германию с включением в группу таких государств. В конце концов, негативная их оценка со стороны американцев прекрасно компенсируется чувством восстановления суверенитета.
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ГерманияРоссияСШААвторы
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