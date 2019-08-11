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РИА Новости
Культура

Life в кайф, wap-pa-pa-pa. Что звучит из всех динамиков страны этим летом

08:00, 11 августа 2019
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© Depositphotos / yanlevПляжная вечеринка
Пляжная вечеринка
© Depositphotos / yanlev
МОСКВА, 11 авг — РИА Новости, Галина Соколова. Синоптики опять обещают тепло. А пока давайте танцевать! В этом году вышло много динамичных треков. Они цепляют, заедают и не отпускают — звучат из каждой колонки и кафешки. Если вы вдруг не знаете все хиты сезона, предлагаем посмотреть и послушать в материале РИА Новости.

"Зацепила", Артур Пирожков

Бывший кавээнщик и резидент Comedy Club Александр Ревва поет под псевдонимом Артур Пирожков. Ориентируясь на музыкальные тренды — яркий бит, речитатив, ироничные слова, китчевый клип, с марта видео посмотрели более ста миллионов раз.

"До порога довела, а любви — не дала".

Артур Пирожков

"Грустный дэнс", Artik & Asti

Печальный, но ритмичный трек о неразделенной любви. То, что нужно в хмурую погоду. А еще лучше "оттанцевать" плохое настроение под Artik & Asti в компании друзей и вкусных коктейлей.

"Под грустный дэнс я отпускаю нашу любовь,

Только здесь я "оттанцую" всю свою боль".

Artik & Asti

"Bad guy", Billie Eilish

Американская певица в свои 17 лет покорила как зарубежные, так и российские музыкальные хит-парады. Блогеры клеят видеоролики под "Bad guy", в столовых бизнес-центров трек звучит на завтрак, обед и ужин, а малыши пускаются в пляс, как только слышат ритмичный трэп-бит.

"Туру-турутутуру, туру-турутутуру, туру-турутутуру".

припев "Bad guy"
Многие задаются вопросом, кто же такой bad guy (плохой парень), о котором поет певица? Переводчики уверяют: плохой парень — это и есть Билли Айлиш.

"Девочка-война", HammAli & Navai

Рэп-дуэт HammAli & Navai выпустил песню "Девочка-война" в марте. Трек сразу попал в чарт "ВКонтакте". Спустя несколько месяцев все те же вопросы доносятся чуть ли не из каждой машины.

"Ну че ты меня снова бесишь? Ну че ты с вопросами лезешь: "Где я? С кем я?"

HammAli & Navai
Узнали кого-то?

"Old town road", Lil Nas X feat. Billy Ray Cyrus

Рэпер Lil Nas X и музыкант Билли Рэй Сайрус, отец поп-звезды Майли Сайрус, смешали хип-хоп и кантри — и вот успех! Микс звучит во всех наушниках мира.
Композиция 17 недель занимала первое место в чарте Canadian Hot 100. За всю историю канадских хит-парадов так долго никому еще не удавалось продержаться. Также не первую неделю песня занимает первое место в Billboard Hot 100, опережая саму Билли Айлиш.

"Skibidi", Little Big

Вирусный трек питерской группы Little Big никуда не делся, он по-прежнему доносится из каждого черноморского ресторанчика, заставляя посетителей пританцовывать под электронную мелодию, пытаясь локтями и ногами попасть в ритм странного припева песни.
Skibidi wap-pa-pa
Skibidi wap-pa-pa-pa-pa
Skibidi wap-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa
Little Big
Между прочим, танец Ильи Прусикина не сразу повторили даже участники его команды. Поэтому не расстраивайтесь, если с первого раза вам не удается синхронно хлопать, топать и кивать.

"Витаминка", Тима Белорусских

Первый хит 20-летнего музыканта "Мокрые кроссы" выложен на YouTube ровно год назад, в августе 2018-го, через месяц он уже возглавлял все чарты. За год Тиме удалось стать чуть ли не главным хитмейкером страны — треки Белорусских за несколько дней набирают миллионы прослушиваний в Сети.
Как, например, "Витаминка".

"И все мои сюжеты по твоим картинкам,

Девочка — разноцветная витаминка.

Сегодня я буду любить тебя сильно,

Пока в моей голове действие витамина".

Тима Белорусских
Прыгают и подпевают все, кто не успел запастись натуральными витаминами этим летом.

"Life", Zivert

Микс английского с нижегородским. Понятно, доходчиво, сердечно. За это все и полюбили танцевальный саунд Юлии Зиверт, первые места во всех российских хит-парадах в интернете, на телеканалах и радиостанциях. Не это ли и есть "life — в кайф"?

"Эври тайм ю хир ай кэн лав,

Донт ю ноу ай бин вэйтинг со лонг".

Zivert

"Водица", Ольга Бузова

Как ни странно, но именно Ольга Бузова умеет делать так, чтобы ее песни напевала вся страна, включая поклонников и хейтеров.

"Твои слова — водица, так не годится".

Ольга Бузова
Попробуйте теперь остановиться.

"Siren song", Maruv

Сингл "Siren song" пользователи социальных сетей добавили в плейлисты задолго до того, как стало известно, что Maruv должна была представлять Украину на Евровидении с этой песней. Скандалы затихли, а вот трек слушают до сих пор.
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