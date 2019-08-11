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РИА Новости
Как это по-русски
Подкаст о русском языке и его особенностях. Кем и чем манкируют? Как поставить тапки в единственное число? За кем и куда скучают? Что может быть нелицеприятным? Выясняем каждую неделю на ria.ru.

"Я не господин, господа все в Париже!" Как обратиться и не обидеть?

12:00, 11 августа 2019
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Как это по-русски
"Я не господин, господа все в Париже!" Как обратиться и не обидеть?
Вчера, 12:00
Обратиться к незнакомке "сударыня" — нелепо, а "женщина" — звучит грубо. Почему в западноевропейских языках есть универсальные "мэм" и "мистер", а в современном русском аналогов нет? Куда делась система обращений, которая существовала в Российской империи, и как мы обходимся без неё сегодня? Вернётся к ней язык или сможет изобрести что-то новое?
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Эпизод подготовила Софья Архангельская
Текст читала Дарья Чередник
Монтаж Андрея Темнова
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