Стало ясно, что будет с "Северным потоком — 2"

МОСКВА, 11 авг — РИА Новости, Александр Лесных. Представители оператора "Северного потока — 2" заявили о скором завершении укладки труб в исключительной экономической зоне Швеции. Работы предполагают закончить в октябре. Последний рубеж на пути газопровода — Дания, так и не разрешившая строительство в территориальных водах, и США с новыми санкциями.

Время — деньги

Неделю назад шведский порт Карлсхамн покинула последняя партия труб для строительства "СП-2". По словам представителей оператора проекта (Nord Stream 2 AG), укладка 510-километрового шведского участка завершится в октябре этого года: первая из двух ниток газопровода уже готова, а финальные работы по монтажу второй начнутся 1 сентября.

Общая протяженность газопровода должна составить около 1200 километров, а суммарная мощность — порядка 55 миллиардов кубометров газа в год. Всего по территории России, Финляндии, Швеции и Германии на данный момент уложено более 1700 километров труб (оператор не уточняет, но, скорее всего, имеется в виду суммарная длина двух ниток. — Прим. ред.). Это значит, что "СП-2" готов на 70 процентов.

Несмотря на то что все работы выполняются в срок, до сих пор не ясно, будет ли проект полностью реализован до конца этого года, как планировалось ранее. Дело в том, что на пути газопровода все еще стоит Дания, так и не выдавшая разрешение на укладку труб по дну своего шельфа.

Как пишет Reuters, еще в апреле оператор газопровода пожаловался властям Дании на то, что энергетический совет страны делает все, чтобы задержать строительство. В частности, в марте от Nord Stream 2 AG потребовали представить еще одну, уже третью по счету, заявку с альтернативным маршрутом прокладки "СП-2".

Компания предупредила Датское энергетическое агентство, что соответствующие работы уже обошлись в 100 миллионов евро и в дальнейшем потребуют еще 560 миллионов дополнительных затрат (первоначальная общая стоимость проекта — 9,5 миллиарда). При этом окончательные сроки строительства сдвинутся на восемь месяцев — то есть на вторую половину 2020 года. Хотя общая протяженность датского участка — примерно 130 километров и, по словам главы "Газпрома" Алексея Миллера, его можно построить примерно за пять недель.

РИА Новости представители оператора не подтвердили цифры, приведенные Reuters, но рассказали, что задержка на несколько месяцев действительно обернется потерей сотен миллионов евро.

Поэтому оператор "СП-2" отозвал первоначальную заявку, поданную более двух лет назад, и решил сконцентрироваться на двух маршрутах через исключительную экономическую зону вне территориальных вод Дании (к северо-западу или юго-востоку от острова Борнхольм). Об этом сообщается на сайте компании.

Возможно, это решение также приведет к дополнительным затратам и переносу срока введения газопровода в эксплуатацию на некоторое время. Но это не значит, что расходы лягут на плечи "Газпрома", ведь финансирование проекта в равных долях разделено между российским газовым монополистом и консорциумом европейских компаний (австрийской OMV, французской Engie, британско-голландской Royal Dutch Shell и немецкими Uniper и Wintershall).

Очередные санкции

Помешать строительству "СП-2" пытаются и в Вашингтоне. В начале августа комитет сената по международным делам одобрил законопроект о санкциях против компаний, предоставляющих суда для прокладки трубопровода, — Allseas и Uniper.

В США уверены, что реализация проекта "СП-2" не позволит американским компаниям-производителям сжиженного природного газа (СПГ) занять место России на европейском энергетическом рынке, так как они не выдерживают ценовую конкуренцию с трубопроводным топливом. Для Вашингтона ситуация усугубляется тем, что Москва обходит конкурента и в поставках СПГ. По данным международной группы импортеров СПГ (GIIGNL), в прошлом году Россия продала Евросоюзу 4,43 миллиона тонн этого вида топлива, а США — только 2,7 миллиона.

"Мы наблюдаем за этим с интересом... Но на данный момент не видим веских причин для беспокойства", — отмечают представители Uniper.

Большинство экспертов убеждены: паника тут неуместна. Так, старший научный сотрудник Оксфордского института энергетических исследований Джонатан Стерн назвал попытки США остановить строительство газопровода "неуверенными" и сравнил их с безуспешными действиями, которые предпринимала страна в эпоху Рейгана, чтобы остановить поток советского газа в Европу.

"Тогда все эти меры не имели никакого эффекта, и, я думаю, то же самое мы можем ожидать и сегодня, — приводит слова Стерна Bloomberg. — Вероятно, уже слишком поздно что-то предпринимать, ведь большая часть трубопровода проложена. Разве что США введут ретроактивные санкции, которые, я полагаю, вызовут настоящую бурю по эту сторону Атлантики".