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РИА Новости
Туризм

Туристы рассказали, какими услугами пользуются в аэропорту

15:45, 11 августа 2019
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© Depositphotos / luengo_uaДевушка в аэропорту
Девушка в аэропорту
© Depositphotos / luengo_ua
МОСКВА,11 авг – РИА Новости. Возможность перед вылетом поесть в кафе, ресторане или перекусить в снек-баре - самая востребованная авиапассажирами услуга в аэропорту, сообщает OZON.travel.
Специалисты сервиса опросили 2 350 пользователей, выяснив, какие дополнительные услуги в аэропортах важны для них.
Более четверти, 26% респондентов признались, что чаще всего в аэропорту обращают внимание на пункты питания: кафе, автоматы со снеками или небольшие бары. Они рассказали, что часто перекусывают перед полетом или полноценно обедают или ужинают.
На втором месте по популярности - комната матери и ребенка. Эта услуга популярна у 24% опрошенных, а 21% туристов используют станции для зарядки телефонов.
Религиозные центры, расположенные в воздушной гавани, посещают 13% путешественников. Еще девять процентов предпочитают доплачивать за ожидание вылета рейса в VIP-зале.
Семь процентов респондентов регулярно пользуются услугой fast track, при которой весь путь пассажира до выхода на посадку осуществляется по специально выделенным коридорам.
Электронное табло в зале вылета
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