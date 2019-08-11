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РИА Новости
Туризм

Россияне назвали лучшие страны для первого путешествия за границу

10:16, 11 августа 2019
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© РИА Новости / Владимир Вяткин / Перейти в фотобанкВид на Прагу со смотровой площадки
Вид на Прагу со смотровой площадки
© РИА Новости / Владимир Вяткин
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 11 авг – РИА Новости. Большинство российских путешественников считает, что лучше начать знакомство с заграницей с Турции и Чехии, сообщает Aviasales.
Специалисты сервиса опросили 53 тысячи пользователей, выясняя, с каких стран туристам стоит начать знакомиться с зарубежьем.
Турция и Чехия получили по 18% голосов. В первой лучше начать знакомство со средиземноморских курортов, попробовав отдохнуть в отелях по системе "все включено". В этом случае, по мнению опытных туристов, "не будет проблем с языком, так как там много русских".
Чехия привлекает путешественников для первого зарубежного тура тем, что "лететь недалеко, и билеты стоят не так дорого".
За Италию голосует 15% опрошенных, за Францию - 14%. В первую очередь туда стоит отправиться тем, кто учил французский язык в школе или университете, отметили пользователи.
По девять процентов голосов получили Египет, США и Финляндия, чуть меньше - Германия.
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