Задержанного за акцию 27 июля в Москве режиссера положили в больницу

Полиция на несанкционированной акции в поддержку кандидатов в депутаты Мосгордумы у Тверской улице Москвы. Архивное фото

Полиция на несанкционированной акции в поддержку кандидатов в депутаты Мосгордумы у Тверской улице Москвы

МОСКВА, 10 авг – РИА Новости. Подозреваемый в причастности к "массовым беспорядкам" в Москве на несогласованной акции 27 июля режиссер телеканала о медицине "Доктор" Дмитрий Васильев экстренно госпитализирован, сообщил ответственный секретарь Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Иван Мельников.

"Васильев был госпитализирован сегодня из изолятора временного содержания по Северо-восточному округу Москвы в городскую больницу", - сказал Мельников.

По его словам, в настоящее время медики оказывают ему необходимую помощь и проводят обследование.

"Со своей стороны ОНК будет пристально следить за соблюдением права Васильева на получение необходимой медицинской помощи", - подчеркнул Мельников.

Ряд СМИ в пятницу сообщил о задержании 43-летнего режиссера телеканала "Доктор" по делу о "массовых беспорядках". По данным СМИ, Васильев, который страдает сахарным диабетом, стал 13-м фигурантом уголовного дела.

Не согласованные с властями митинги, организованные несостоявшимися кандидатами в депутаты Мосгордумы, проходили в столице 14 июля, 27 июля и 3 августа. Полиция на них задержала за различные нарушения в общей сложности около 1,7 тысячи человек. Следственный комитет возбудил уголовные дела о массовых беспорядках и нападениях на представителей власти, прошли задержания.