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РИА Новости

Задержанного за акцию 27 июля в Москве режиссера положили в больницу

23:35, 10 августа 2019
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© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкПолиция на несанкционированной акции в поддержку кандидатов в депутаты Мосгордумы у Тверской улице Москвы
Полиция на несанкционированной акции в поддержку кандидатов в депутаты Мосгордумы у Тверской улице Москвы
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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Полиция на несанкционированной акции в поддержку кандидатов в депутаты Мосгордумы у Тверской улице Москвы. Архивное фото
МОСКВА, 10 авг – РИА Новости. Подозреваемый в причастности к "массовым беспорядкам" в Москве на несогласованной акции 27 июля режиссер телеканала о медицине "Доктор" Дмитрий Васильев экстренно госпитализирован, сообщил ответственный секретарь Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Иван Мельников.
"Васильев был госпитализирован сегодня из изолятора временного содержания по Северо-восточному округу Москвы в городскую больницу", - сказал Мельников.
По его словам, в настоящее время медики оказывают ему необходимую помощь и проводят обследование.
"Со своей стороны ОНК будет пристально следить за соблюдением права Васильева на получение необходимой медицинской помощи", - подчеркнул Мельников.
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Ряд СМИ в пятницу сообщил о задержании 43-летнего режиссера телеканала "Доктор" по делу о "массовых беспорядках". По данным СМИ, Васильев, который страдает сахарным диабетом, стал 13-м фигурантом уголовного дела.
Не согласованные с властями митинги, организованные несостоявшимися кандидатами в депутаты Мосгордумы, проходили в столице 14 июля, 27 июля и 3 августа. Полиция на них задержала за различные нарушения в общей сложности около 1,7 тысячи человек. Следственный комитет возбудил уголовные дела о массовых беспорядках и нападениях на представителей власти, прошли задержания.
Выборы в Мосгордуму пройдут в единый день голосования 8 сентября. Избиркомы допустили до выборов 233 человека, 57 отказали (на прошлых выборах отказ в регистрации получили почти в два раза больше кандидатов – 107). При этом при проверке подписей Мосгоризбирком обнаружил множество нарушений: у 22 незарегистрированных кандидатов в списках нашли 339 умерших людей, а у 29 — более 14 тысяч несуществующих избирателей.
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