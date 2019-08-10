Горящая на МКАД Tesla попала на видео

МОСКВА, 10 авг — РИА Новости. В Сети появилось видео с места аварии на МКАД, в результате которой загорелся автомобиль Tesla.

"На 40-м километре внутренней стороны МКАД столкнулись Tesla и эвакуатор", - сообщили РИА Новости в пресс-службе столичной госавтоинспекции.

В салоне охваченной огнем машины находился гендиректор УК "Арикапитал" Алексей Третьяков с двумя детьми. Он попал в реанимацию в тяжелом состоянии с переломом ноги и ушибом грудной клетки. У детей закрытые черепно-мозговые травмы, ушибы и мелкие раны.