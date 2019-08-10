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РИА Новости

Горящая на МКАД Tesla попала на видео

23:45, 10 августа 2019
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МОСКВА, 10 авг — РИА Новости. В Сети появилось видео с места аварии на МКАД, в результате которой загорелся автомобиль Tesla.
"На 40-м километре внутренней стороны МКАД столкнулись Tesla и эвакуатор", - сообщили РИА Новости в пресс-службе столичной госавтоинспекции.
По информации телеканала РЕН ТВ, электромобиль ехал на автопилоте. Он не распознал стоящую впереди машину, которая сломалась и ждала погрузки на эвакуатор. Именно на него залетел автомобиль Tesla, после чего съехал оттуда и воспламенился.
В салоне охваченной огнем машины находился гендиректор УК "Арикапитал" Алексей Третьяков с двумя детьми. Он попал в реанимацию в тяжелом состоянии с переломом ноги и ушибом грудной клетки. У детей закрытые черепно-мозговые травмы, ушибы и мелкие раны.
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