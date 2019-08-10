Bloomberg назвал самые богатые семьи в мире

МОСКВА, 10 авг — РИА Новости. Составлен рейтинг самых богатых семей на планете по версии агентства Bloomberg.
На первой строчке оказалась американская семья Уолтон, владеющая сетью супермаркетов Walmart. Ее состояние агентство оценивает в 190,5 миллиарда долларов. За прошедший год Уолтоны заработали 39 миллиардов долларов.
Второе место досталось семье Марс, контролирующей одноименную компанию, наиболее известную своими шоколадными батончиками. С начала года Марсы стали богаче на 37 миллиардов долларов, а их совокупное состояние достигло отметки в 126,5 миллиарда долларов.
Третьими стали братья Чарльз и Дэвид Кохи, руководящие нефтехимической корпорацией Koch Industries. Их состояние за прошедший год возросло на 26 миллиардов долларов и теперь составляет 124, 5 миллиарда.
Четвертая позиция досталась королевской династии Аль-Сауд из Саудовской Аравии, располагающей ста миллиардами долларов. Пятое место заняли братья Ален и Жерар Вертхаймеры, владеющие парфюмерным домом Chanel. Их состояние оценивается в 57,6 миллиарда долларов.
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Шестой стала семья Дюма, которой принадлежит модный дом Hermes ($53,1 миллиарда). На седьмой строчке расположились три бельгийские династии — Ван Дамм, Спулберх и Де Мевиус, — контролирующие пивоваренную компанию Anheuser-Busch InBev ($52,9 миллиарда). Восьмое место заняли немецкие семьи Берингер и фон Баумбах, которым принадлежит фармацефтический концерн Boehringer Ingelheim ($51,9 миллиарда). Девятыми стали Амбани, контролирующие индийскую промышленную группу Reliance Industries ($50,4 миллиарда). Замыкают десятку лидеров американцы Каргилл и МакМиллан, которым принадлежит продовольственная компания Cargill ($42,9 миллиарда).
За год общее состояние 25 богатейших семей мира выросло на 24 процента и, по подсчетам экспертов Bloomberg, составляет 1,4 триллиона долларов.