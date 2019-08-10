ОАЭ призвали противоборствующие стороны в Адене объединиться против хуситов

ДУБАЙ, 10 авг - РИА Новости. Министр иностранных дел ОАЭ шейх Абдалла бен Заид Аль Нахайян выразил глубокую обеспокоенность ситуацией в йеменском Адене и призвал противоборствующие стороны объединиться против хуситов, сообщает в субботу эмиратское информационное агентство Министр иностранных дел ОАЭ шейх Абдалла бен Заид Аль Нахайян выразил глубокую обеспокоенность ситуацией в йеменском Адене и призвал противоборствующие стороны объединиться против хуситов, сообщает в субботу эмиратское информационное агентство WAM

"Необходимо сосредоточить усилия всех сторон на основном фронте, противостоять мятежникам хуситам и другим террористическим группировкам и покончить с ними", - заявил министр иностранных дел ОАЭ.

В Адене, ставшем после захвата шиитскими мятежниками хуситами Саны временной столицей Йемена, в среду начались столкновения между сепаратистами из переходного совета Южного Йемена и отрядами, лояльными президенту Абд Раббу Мансуру Хади. Основные бои завязались на подступе к президентскому дворцу Маашик. Йеменский военный источник сообщил РИА Новости в субботу, что силы Южного переходного совета захватили президентский дворец Маашик, а располагавшиеся во дворце саудовские силы отступили из него на военную базу международной коалиции в районе аль-Барика к западу от Адена. Сам президент Йемена Абд Раббу Мансур Хади находится в столице Саудовской Аравии Эр-Рияде.

Шейх Абдалла бен Заид Аль Нахайян заявил, что ОАЭ в настоящее время прикладывают все силы для достижения перемирия и деэскалации в Адене. Также он призвал спецпосланника ООН по Йемену Мартина Гриффитса оказать давление на противоборствующие стороны, поскольку "междоусобица" будет иметь негативные последствия для политического урегулирования кризиса в этой стране.

Сепаратисты создали свой собственный переходный совет Южного Йемена в мае 2017 года. Их лидером выступил уволенный незадолго до этого президентом Абд Раббу Мансуром Хади губернатор провинции Аден Айдарус аз-Зубейди.

Ситуация разворачивается на фоне гражданского конфликта между властями Йемена и шиитскими повстанцами-хуситами из движения "Ансар Алла", который продолжается с 2014 года. В нем власти поддерживает военная коалиция во главе с Саудовской Аравией, в которую в том числе входят ОАЭ и другие арабские государства.