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РИА Новости
Культура

Путин посмотрел спектакль "Грифон" в Севастополе

22:33, 10 августа 2019
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© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин
© РИА Новости / Алексей Никольский
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СЕВАСТОПОЛЬ, 10 авг - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин стал одним из зрителей уникальной постановки об истории Севастополя, поставленной на новой сцене в Портовом районе Государственного музея-заповедника "Херсонес Таврический".
Вместе с главой государства почетными гостями показа в субботу стали вице-премьер правительства РФ Ольга Голодец, министр культуры России Владимир Мединский, митрополит Псковский и Порховский Тихон и директор государственного историко-археологического заповедника "Херсонес Таврический" Елена Морозова. Вместе с президентом спектакль посмотрели активисты общероссийской общественно-государственной детско-юношеской организации "Российское движение школьников", студенты-участники международных фестивалей и конкурсов, а также представители общественности Севастополя.
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Спектакль "Грифон", созданный руководителем театра "Трикстер" Вячеславом Игнатовым по мотивам пьесы митрополита Тихона - это масштабный театральный перформанс, соединивший в себе впечатляющие современные спецэффекты и высокотехнологичную сценографию с архитектурой античного Херсонеса. Его премьерный показ прошел 27 июля на новой сцене музея-заповедника.
Подготовка к спектаклю шла более года, а благоустройство площадки началось еще в 2017 году. Под открытым небом в руинах стен древнего полиса на трех сценических площадках, оборудованных мультимедийными экранами и прожекторами, авторы постановки, используя приемы площадного театра, рассказали историю о двух подростках и хранителе музея, которые путешествуют по переломным моментам истории города, благодаря магическому существу - грифону - льву с головой орла, бывшему символом древнего Херсонеса.
Гигантские механические куклы, управляемые статистами, движущиеся по морю из легкой ткани парусники, надувные фигуры и сотни других предметов бутафории позволили артистам, участвующим в спектакле, перенести зрителей в иллюзорный мир в воображении главных героев и провести их через шесть эпох, через шесть переломных моментов в жизни города от Античности до Средневековья и наших дней.
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Мединский: культурный кластер Севастополя превратит его в центр Европы
Проводником в путешествии по прошлому, вглубь 26 веков, стал грифон, издревле считавшийся хранителем тайн, секретов и истин. Яркие визуальные образы, костюмы, необычная сценография и неожиданные театрально-постановочные решения позволили зрителям вместе на спине грифона воспарить над древней Тавридой, безошибочно угадать события Крымской и Великой Отечественной войны, почувствовать главную мысль спектакля - стремление жителей всегда защищать свою землю и узнать, какую тайну хранят по сей день многовековые камни древнего городища.
Спектакль на обновленной сцене, организатором которого является фонд "Моя история", смогут посмотреть все желающие с 10 августа по 28 сентября.

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КультураВладимир ПутинСевастополь
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