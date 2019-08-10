Гутерреш осудил убийство сотрудников ООН в Ливии

ООН, 10 авг - РИА Новости. Генсек ООН Антониу Гутерреш решительно осудил атаку в Бенгази, в результате которой погибли двое сотрудников миссии ООН, говорится в заявлении официального представителя генсека Стефана Дюжарика.

"Генеральный секретарь решительным образом осуждает сегодняшнюю атаку с подрывом автомобиля в ливийском Бенгази. Два сотрудника Организации Объединенных Наций были убиты в результате взрыва, а трое других - в числе раненых", - сказано в заявлении.

В нем также отмечается, что генсек призывает ливийские власти приложить все усилия для выявления и быстрого привлечения к ответственности лиц, совершивших это нападение.