Гутерреш осудил убийство сотрудников ООН в Ливии

ООН, 10 авг - РИА Новости. Генсек ООН Антониу Гутерреш решительно осудил атаку в Бенгази, в результате которой погибли двое сотрудников миссии ООН, говорится в заявлении официального представителя генсека Стефана Дюжарика.
"Генеральный секретарь решительным образом осуждает сегодняшнюю атаку с подрывом автомобиля в ливийском Бенгази. Два сотрудника Организации Объединенных Наций были убиты в результате взрыва, а трое других - в числе раненых", - сказано в заявлении.
В нем также отмечается, что генсек призывает ливийские власти приложить все усилия для выявления и быстрого привлечения к ответственности лиц, совершивших это нападение.
Генеральный секретарь призывает все стороны соблюдать гуманитарное перемирие во время праздника Ид аль-Адха и вернуться за стол переговоров.