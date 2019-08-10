Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-08-10T22:23Z
https://ria.ru/20190810/1557382683.html
https://cdn22.img.ria.ru/images/155019/35/1550193540_0:142:3139:1908_1036x0_80_0_0_e161640b903ede911243f60cc1291586.jpg
РИА Новости
Война в Сирии

Российские военные сообщили о наращивании сил боевиками в Идлибской зоне

22:23, 10 августа 2019
737
© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанкГуманитарный коридор в провинции Идлиб
Гуманитарный коридор в провинции Идлиб
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Перейти в фотобанк
Гуманитарный коридор в провинции Идлиб. Архивное фото
МОСКВА, 10 авг - РИА Новости. Боевики продолжают попытки наращивать силы в южной части Идлибской зоны деэскалации в Сирии, туда направлены около 470 членов террористических групп и военная техника, сообщил на брифинге руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон в САР генерал-майор Алексей Бакин.
"Зафиксирована переброска из района населенного пункта Хиш около 120 боевиков "Хайят Тахрир аш-Шам"* (бывшая "Джебхат ан-Нусра"*), трех бронированных машин и четырех пикапов с крупнокалиберными пулеметами", - сказал Бакин.
Ситуация в Сирии
Вчера, 22:09Война в Сирии
Российские военные зафиксировали 24 обстрела в Идлибской зоне деэскалации
Кроме того, террористы группировки "Аджнад аль-Кавказ" направили на линию соприкосновения около 200 боевиков, пять бронированных машин, десять пикапов с крупнокалиберными пулеметами и два заминированных грузовика.
По данным руководителя Центра по примирению, в районе населенного пункта Кнедда боевики сосредоточили 150 членов "Исламской партии Туркестана"*, 13 пикапов с минометами, реактивными системами залпового огня и крупнокалиберными пулеметами.
* Запрещенные в России террористические организации
Сирия до и после начала боевых действий
3 ноября 2017, 14:18РИА Новости
Сирия до и после начала боевых действийОб изменениях, произошедших в Сирии с началом войны, – в инфографике Ria.ru.
210274
Обсудить 0
Война в СирииВойна в СирииСирияРоссия
Рекомендуем
Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш
Гутерреш осудил убийство сотрудников ООН в Ливии
РИА
Новости
Фельдшер станции скорой медицинской помощи
Tesla загорелась после аварии в Москве
Участники несанкционированной акции в поддержку кандидатов в депутаты Мосгордумы в Москве. 27 июля 2019
Прокуратура заявила об ошибочном задержании 37 подростков на акции 27 июля
Члены поддерживаемых ОАЭ южно-йеменских сепаратистских сил стоят на танке во время столкновений с правительственными войсками в Адене, Йемен. 10 августа 2019
Сепаратисты захватили президентский дворец в Йемене, сообщил источник
Лента
новостей
Участница митинга в поддержку незарегистрированных кандидатов в Мосгордуму на проспекте Академика Сахарова в Москве
Брод увидел в московском митинге отработку "майданных" технологий
Украинский военный
Киев попросил обеспечить эвакуацию подорвавшихся военных, сообщили в ЛНР
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган
Эрдоган заявил об "исторической победе", которую Турция одержит в августе
Табличка на здании компании Нафтогаз-Украина
"Оппозиционная платформа" намерена добиться смены руководства "Нафтогаза"
Полиция на несанкционированной акции в поддержку кандидатов в депутаты Мосгордумы у Тверской улице Москвы
Задержанного за акцию 27 июля в Москве режиссера положили в больницу
Ситуация в Сирии
Российские военные зафиксировали 24 обстрела в Идлибской зоне деэскалации
Рыба, выброшенная на берег Куйбышевского водохранилища в Тольятти. 10 августа 2019
Зубастое чудовище: на берег Волги выбросилась гигантская рыба
Председатель комитета Государственной Думы РФ по международным делам Леонид Слуцкий
Слуцкий оценил петицию с призывом сделать доллар нацвалютой Украины
Президент РФ Владимир Путин
Путин посмотрел спектакль "Грифон" в Севастополе
Автомобиль скорой помощи в Ливии
Число жертв среди сотрудников ООН в Бенгази выросло до трех
Сотрудники Росгвардии обеспечивают порядок на митинге в поддержку незарегистрированных кандидатов в Мосгордуму на проспекте Академика Сахарова в Москве
Несогласованная акция в центре Москвы сошла на нет
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
01:22Мадуро рассказал сплетню про неудавшуюся поездку оппозиции в Вашингтон
01:15Иракский мигрант угрожал самосожжением близ Ватикана
01:10Стрелявший в норвежской мечети, возможно, убил свою родственницу
00:39Украинским снайперам разрешили стрелять по мирным жителям, заявили в ДНР
00:31Мадуро велел существенно нарастить производство нефти в Венесуэле
00:28ООН не будет эвакуировать миссию в Ливии из-за гибели трех сотрудников
00:24Число жертв среди сотрудников ООН в Бенгази выросло до трех
00:19Суд в Дагестане продлил срок ареста редактора "Черновика" до 13 сентября
00:15Южная Корея и США начнут вторую фазу совместных военных учений против КНДР
00:12Путин похвалил спектакль "Грифон", который посмотрел в Севастополе
23:54В Индии в результате наводнений погибли более 100 человек
23:45Горящая на МКАД Tesla попала на видео
23:35Задержанного за акцию 27 июля в Москве режиссера положили в больницу
23:16Участник BTS выпустил клип на английском языке
23:08Bloomberg назвал самые богатые семьи в мире
23:05ОАЭ призвали противоборствующие стороны в Адене объединиться против хуситов
22:33Путин посмотрел спектакль "Грифон" в Севастополе
22:25Гутерреш осудил убийство сотрудников ООН в Ливии
22:23Российские военные сообщили о наращивании сил боевиками в Идлибской зоне
22:21Tesla загорелась после аварии в Москве
Лента новостейМолния