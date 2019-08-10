Российские военные сообщили о наращивании сил боевиками в Идлибской зоне

МОСКВА, 10 авг - РИА Новости. Боевики продолжают попытки наращивать силы в южной части Идлибской зоны деэскалации в Сирии, туда направлены около 470 членов террористических групп и военная техника, сообщил на брифинге руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон в САР генерал-майор Алексей Бакин.

"Зафиксирована переброска из района населенного пункта Хиш около 120 боевиков "Хайят Тахрир аш-Шам"* (бывшая "Джебхат ан-Нусра"*), трех бронированных машин и четырех пикапов с крупнокалиберными пулеметами", - сказал Бакин.

Кроме того, террористы группировки "Аджнад аль-Кавказ" направили на линию соприкосновения около 200 боевиков, пять бронированных машин, десять пикапов с крупнокалиберными пулеметами и два заминированных грузовика.

По данным руководителя Центра по примирению, в районе населенного пункта Кнедда боевики сосредоточили 150 членов "Исламской партии Туркестана"*, 13 пикапов с минометами, реактивными системами залпового огня и крупнокалиберными пулеметами.