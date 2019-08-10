Прокуратура заявила об ошибочном задержании 37 подростков на акции 27 июля

Участники несанкционированной акции в поддержку кандидатов в депутаты Мосгордумы в Москве. 27 июля 2019

МОСКВА, 10 авг - РИА Новости. Уполномоченный по правам ребенка в Москве Евгений Бунимович получил ответ от прокуратуры на свое обращение о задержании подростков на несогласованной акции протеста 27 июля в Москве.

"Прокуратура ответила, что 37 из 72 несовершеннолетних задержаны необоснованно. По-моему, это большая цифра, которая требует разбирательства, как так получилось", - сказал Бунимович РИА Новости.

Он отметил, что в такой ситуации возникает вопрос и по остальным задержанным.

"Это первая встреча наших подростков с государством - не очень хорошая ситуация", - добавил омбудсмен.

Не согласованные с властями митинги, организованные несостоявшимися кандидатами в депутаты Мосгордумы, проходили в столице 14 июля, 27 июля и 3 августа. Полиция на них задержала за различные нарушения в общей сложности около 1,7 тысячи человек. Следственный комитет возбудил уголовные дела о массовых беспорядках и нападениях на представителей власти, прошли задержания.