Прокуратура заявила об ошибочном задержании 37 подростков на акции 27 июля

МОСКВА, 10 авг - РИА Новости. Уполномоченный по правам ребенка в Москве Евгений Бунимович получил ответ от прокуратуры на свое обращение о задержании подростков на несогласованной акции протеста 27 июля в Москве.
"Прокуратура ответила, что 37 из 72 несовершеннолетних задержаны необоснованно. По-моему, это большая цифра, которая требует разбирательства, как так получилось", - сказал Бунимович РИА Новости.
Он отметил, что в такой ситуации возникает вопрос и по остальным задержанным.
"Это первая встреча наших подростков с государством - не очень хорошая ситуация", - добавил омбудсмен.
Не согласованные с властями митинги, организованные несостоявшимися кандидатами в депутаты Мосгордумы, проходили в столице 14 июля, 27 июля и 3 августа. Полиция на них задержала за различные нарушения в общей сложности около 1,7 тысячи человек. Следственный комитет возбудил уголовные дела о массовых беспорядках и нападениях на представителей власти, прошли задержания.
Выборы в Мосгордуму пройдут в единый день голосования 8 сентября. Избиркомы допустили до выборов 233 человека, 57 отказали (на прошлых выборах отказ в регистрации получили почти в два раза больше кандидатов – 107). При этом при проверке подписей Мосгоризбирком обнаружил множество нарушений: у 22 незарегистрированных кандидатов в списках нашли 339 умерших людей, а у 29 — более 14 тысяч несуществующих избирателей.