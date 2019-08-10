Омбудсмен разбирается с ситуацией с задержанием подростков после акции

Сотрудник туристической полиции на митинге в поддержку незарегистрированных кандидатов в Мосгордуму на проспекте Академика Сахарова в Москве

МОСКВА, 10 авг - РИА Новости. Шестеро несовершеннолетних были доставлены в ОВД Лосиноостровский в Москве после согласованного митинга на проспекте Сахарова, сообщил РИА Новости уполномоченный по правам ребенка в Москве Евгений Бунимович.

Как сообщила пресс-служба столичного главка МВД, полицейские в субботу задержали 136 человек, которые продолжили шествие после согласованного митинга в центре Москвы.

"Сейчас в ОВД Лосиноостровский - здесь шесть, разбираемся с каждым. Но они все говорят, что шли мимо, поэтому пытаемся понять. Родители должны подъехать. Есть данные еще как минимум по шести в других ОВД, пока не могу проверить, так как я здесь", - сказал Бунимович.

Ранее столичное правительство согласовало проведение двух митингов 10 и 11 августа на проспекте академика Сахарова численностью до 100 тысяч человек каждый. Среди заявителей - незарегистрированный кандидат в МГД, член партии "Яблоко" Елена Русакова, зарегистрированный кандидат в Мосгордуму Дмитрий Клочков, глава штаба Геннадия Гудкова Эльвира Вихарева, а также незарегистрированный кандидат в МГД Денис Шендерович. Позднее Вихарева сообщила РИА Новости, что организаторы отказались от проведения второго митинга 11 августа.

Не согласованные с властями митинги, организованные несостоявшимися кандидатами в депутаты Мосгордумы, проходили в столице 14 июля, 27 июля и 3 августа. Полиция на них задержала за нарушения в общей сложности около 1,7 тысячи человек. Следственный комитет возбудил уголовные дела о массовых беспорядках и нападениях на представителей власти, прошли задержания.