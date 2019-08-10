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РИА Новости

Омбудсмен разбирается с ситуацией с задержанием подростков после акции

22:03, 10 августа 2019
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© РИА Новости / Александр Вильф / Перейти в фотобанкСотрудник туристической полиции на митинге в поддержку незарегистрированных кандидатов в Мосгордуму на проспекте Академика Сахарова в Москве
Сотрудник туристической полиции на митинге в поддержку незарегистрированных кандидатов в Мосгордуму на проспекте Академика Сахарова в Москве
© РИА Новости / Александр Вильф
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МОСКВА, 10 авг - РИА Новости. Шестеро несовершеннолетних были доставлены в ОВД Лосиноостровский в Москве после согласованного митинга на проспекте Сахарова, сообщил РИА Новости уполномоченный по правам ребенка в Москве Евгений Бунимович.
Как сообщила пресс-служба столичного главка МВД, полицейские в субботу задержали 136 человек, которые продолжили шествие после согласованного митинга в центре Москвы.
"Сейчас в ОВД Лосиноостровский - здесь шесть, разбираемся с каждым. Но они все говорят, что шли мимо, поэтому пытаемся понять. Родители должны подъехать. Есть данные еще как минимум по шести в других ОВД, пока не могу проверить, так как я здесь", - сказал Бунимович.
Ранее столичное правительство согласовало проведение двух митингов 10 и 11 августа на проспекте академика Сахарова численностью до 100 тысяч человек каждый. Среди заявителей - незарегистрированный кандидат в МГД, член партии "Яблоко" Елена Русакова, зарегистрированный кандидат в Мосгордуму Дмитрий Клочков, глава штаба Геннадия Гудкова Эльвира Вихарева, а также незарегистрированный кандидат в МГД Денис Шендерович. Позднее Вихарева сообщила РИА Новости, что организаторы отказались от проведения второго митинга 11 августа.
Уполномоченный при Президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова
5 августа, 22:47РИА Новости
Кузнецова возмутилась использованием детей на несанкционированных митингах
Не согласованные с властями митинги, организованные несостоявшимися кандидатами в депутаты Мосгордумы, проходили в столице 14 июля, 27 июля и 3 августа. Полиция на них задержала за нарушения в общей сложности около 1,7 тысячи человек. Следственный комитет возбудил уголовные дела о массовых беспорядках и нападениях на представителей власти, прошли задержания.
Выборы в Мосгордуму пройдут в единый день голосования 8 сентября. Избиркомы допустили до выборов 233 человека, 57 отказали (на прошлых выборах отказ в регистрации получили почти в два раза больше кандидатов – 107). При этом при проверке подписей Мосгоризбирком обнаружил множество нарушений: у 22 незарегистрированных кандидатов в списках нашли 339 умерших людей, а у 29 — более 14 тысяч несуществующих избирателей.
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4 августа, 16:00РИА Новости
Бунимович призвал к диалогу с детьми, чтобы уберечь их от незаконных акций
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