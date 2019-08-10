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РИА Новости

"Оппозиционная платформа" намерена добиться смены руководства "Нафтогаза"

21:47, 10 августа 2019
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© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкТабличка на здании компании "Нафтогаз-Украина"
Табличка на здании компании Нафтогаз-Украина
© РИА Новости / Стрингер
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Табличка на здании компании "Нафтогаз-Украина". Архивное фото
МОСКВА, 30 июл – РИА Новости. Лидер партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Юрий Бойко заявил, что его политсила будет добиваться смены руководства "Нафтогаза Украины".
"Для успешного прохождения отопительного сезона закачка газа в хранилища на сегодняшний день уже должна подходить к завершению, ведь отопительный сезон фактически начинается через пару месяцев. То, что происходит в "Нафтогазе", — это не государственная политика, а политика манипулятора. Это также политика МВФ и набсовета компании, состоящего из иностранцев", — приводит слова Бойко сайт партии "Оппозиционная платформа – За жизнь".
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По его словам, у политсилы нет никаких иллюзий в отношении сегодняшнего руководства "Нафтогаза", который не заботится о росте добычи газа и его доступности для людей.
"Их интересует только вопрос увеличения зарплат и премий самим себе, а на людей им, откровенно говоря, наплевать. Для нас это недопустимо, и мы будем добиваться первоочередной смены руководства компании "Нафтогаз", которое принесло много бед для страны", — добавил лидер партии "Оппозиционная платформа – За жизнь".
На Украине с 2014 года в рамках сотрудничества с Международным валютным фондом (МВФ) происходило неоднократное повышение цены на газ для населения: суммарно стоимость тысячи кубометров "голубого топлива" выросла с 725 гривен в 2013 году (около 90 долларов по действовавшему тогда курсу Нацбанка Украины) до 8549 гривен с 1 ноября 2018 года (около 305 долларов по курсу на эту дату).
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