"Оппозиционная платформа" намерена добиться смены руководства "Нафтогаза"

МОСКВА, 30 июл – РИА Новости. Лидер партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Юрий Бойко заявил, что его политсила будет добиваться смены руководства "Нафтогаза Украины".

"Для успешного прохождения отопительного сезона закачка газа в хранилища на сегодняшний день уже должна подходить к завершению, ведь отопительный сезон фактически начинается через пару месяцев. То, что происходит в "Нафтогазе", — это не государственная политика, а политика манипулятора. Это также политика МВФ и набсовета компании, состоящего из иностранцев", — приводит слова Бойко сайт партии "Оппозиционная платформа – За жизнь".

По его словам, у политсилы нет никаких иллюзий в отношении сегодняшнего руководства "Нафтогаза", который не заботится о росте добычи газа и его доступности для людей.

"Их интересует только вопрос увеличения зарплат и премий самим себе, а на людей им, откровенно говоря, наплевать. Для нас это недопустимо, и мы будем добиваться первоочередной смены руководства компании "Нафтогаз", которое принесло много бед для страны", — добавил лидер партии "Оппозиционная платформа – За жизнь".