Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-08-10T21:37Z
https://ria.ru/20190810/1557381678.html
https://cdn23.img.ria.ru/images/155737/77/1557377795_0:290:3069:2016_1036x0_80_0_0_55078bef40af5c04e4789685598b6c68.jpg
РИА Новости

Брод увидел в московском митинге отработку "майданных" технологий

21:37, 10 августа 2019
2964
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкУчастница митинга в поддержку незарегистрированных кандидатов в Мосгордуму на проспекте Академика Сахарова в Москве
Участница митинга в поддержку незарегистрированных кандидатов в Мосгордуму на проспекте Академика Сахарова в Москве
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 10 авг - РИА Новости. Сопредседатель ассоциации российских НКО по защите избирательных прав "Гражданский контроль", член СПЧ Александр Брод рассматривает согласованный субботний митинг в Москве как отработку "майданных" технологий, которые могут быть использованы по итогам избирательной кампании.
Столичный главк МВД ранее сообщал, что днем в субботу порядка 20 тысяч человек вышли на согласованную акцию в центре Москвы - на проспект Сахарова. Митинг уже завершился.
"Рассматриваю эту акцию как отработку методов мобилизации граждан, отработку методов манипуляции толпой, которые, возможно, не исключаю, будут использоваться по итогам избирательной кампании, то есть отработка "майданных" технологий, о которых было известно на Украине, в Грузии, Армении, Киргизии, не говоря о дальнем зарубежье", - сказал РИА Новости Брод.
По его словам, количество участников на согласованной акции в Москве было крайне далеко от того, которое заявляли организаторы, хотя для привлечения внимания граждан приглашали журналистов, писателей, блогеров, приглашали музыкантов, устраивали концерт.
Участница митинга в поддержку незарегистрированных кандидатов в Мосгордуму на проспекте Академика Сахарова в Москве
Вчера, 19:25РИА Новости
В СПЧ сравнили согласованный митинг в Москве и акцию 3 августа
"Но несмотря на это, люди приходили, слушали некоторые выступления и уходили", - пояснил сопредседатель ассоциации.
"Серьезных проблем в ходе акции не было. То, что выстроилась большая очередь, медленно шел досмотр, это объясняется тщательным соблюдением мер безопасности, то есть досмотр был очень серьезный. Была попытка устроить провокацию. Кто-то из участников бросил дымовую шашку в мусорный бак, но серьезных проблем для окружающих это не вызвало", - рассказал он.
Ранее столичное правительство согласовало проведение двух митингов 10 и 11 августа на проспекте академика Сахарова численностью до 100 тысяч человек каждый. Среди заявителей - незарегистрированный кандидат в Мосгордуму, член партии "Яблоко" Елена Русакова, зарегистрированный кандидат в Мосгордуму Дмитрий Клочков, глава штаба Геннадия Гудкова Эльвира Вихарева, а также незарегистрированный кандидат Денис Шендерович. Позднее Вихарева сообщила РИА Новости, что организаторы отказались от проведения второго митинга 11 августа.
Митинги за рубежом
1 августа, 20:11РИА Новости
Чем грозит участие в несогласованных акциях за рубежом
Главная киевская площадь - майдан Незалежности (площадь Независимости) - была занята сторонниками евроинтеграции 21 ноября 2013 года сразу после заявления правительства Николая Азарова о приостановке подписания соглашения об ассоциации с ЕС. Позже майдан стал эпицентром противостояния силовиков и радикалов, погибли более 100 человек.
Выборы в Мосгордуму пройдут в единый день голосования 8 сентября. Избиркомы допустили до выборов 233 человека, 57 отказали (на прошлых выборах отказ в регистрации получили почти в два раза больше кандидатов – 107). При этом при проверке подписей Мосгоризбирком обнаружил множество нарушений: у 22 незарегистрированных кандидатов в списках нашли 339 умерших людей, а у 29 — более 14 тысяч несуществующих избирателей.
Участники митинга в поддержку незарегистрированных кандидатов в Мосгордуму на проспекте Академика Сахарова в Москве. 10 августа 2019
Вчера, 16:52РИА Новости
Член ОП сравнил санкционированный митинг в Москве с концертом
47422920
Обсудить 3
СПЧМосковская городская думаАлександр БродМосква
Рекомендуем
Погибший в Перу японский путешественник Сато Фумихико
Путешественник, пытавшийся объехать вокруг света на велосипеде, погиб в ДТП
РИА
Новости
Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров
В Махачкале около 30 человек вышли на площадь после слов Кадырова о Шамиле
Актер Анатолий Пашинин
Директор актера Пашинина ответила на слухи, что он нищенствует на Украине
Рабочий на участке строительства газопровода Северный поток-2 в Ленинградской области
Bloomberg: США могут повторить провал Рейгана из-за "Северного потока — 2"
Лента
новостей
Фэшн-директор ЦУМа Алла Вербер
Представители Аллы Вербер назвали причину смерти предпринимательницы
Президент Украины Владимир Зеленский в Черкассах
СМИ рассказали о жестком уроке Зеленскому от Путина, Меркель и Макрона
Туристы на Красной площади в Москве
Тишковец предсказал прекращение дождей в Москве
Заключенный Джеффри Эпстин
Американский миллиардер Джеффри Эпштейн покончил с собой в тюрьме
Пешеходы в Москве во время дождя
Против России могли применить климатическое оружие, заявили в Госдуме
Певица Наргиз Закирова и композитор и продюсер Максим Фадеев
Певица Наргиз рассказала о конфликте с Максимом Фадеевым
Туристы на отдыхе в Шарм-эш-Шейхе, Египет
Власти Египта планируют сделать Шарм-эш-Шейх "зеленым" курортом
Рыба, выброшенная на берег Куйбышевского водохранилища в Тольятти. 10 августа 2019
Зубастое чудовище: на берег Волги выбросилась гигантская рыба
Рейхстаг — историческое здание государственного собрания в Берлине
В бундестаге отвергли угрозы США вывести войска из Германии
Раковые клетки
Онколог назвал семь симптомов рака
Школьница Брук Миллс
Пугающая деталь на фотографии девочки едва не стоила ей жизни
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
01:22Мадуро рассказал сплетню про неудавшуюся поездку оппозиции в Вашингтон
01:15Иракский мигрант угрожал самосожжением близ Ватикана
01:10Стрелявший в норвежской мечети, возможно, убил свою родственницу
00:39Украинским снайперам разрешили стрелять по мирным жителям, заявили в ДНР
00:31Мадуро велел существенно нарастить производство нефти в Венесуэле
00:28ООН не будет эвакуировать миссию в Ливии из-за гибели трех сотрудников
00:24Число жертв среди сотрудников ООН в Бенгази выросло до трех
00:19Суд в Дагестане продлил срок ареста редактора "Черновика" до 13 сентября
00:15Южная Корея и США начнут вторую фазу совместных военных учений против КНДР
00:12Путин похвалил спектакль "Грифон", который посмотрел в Севастополе
23:54В Индии в результате наводнений погибли более 100 человек
23:45Горящая на МКАД Tesla попала на видео
23:35Задержанного за акцию 27 июля в Москве режиссера положили в больницу
23:16Участник BTS выпустил клип на английском языке
23:08Bloomberg назвал самые богатые семьи в мире
23:05ОАЭ призвали противоборствующие стороны в Адене объединиться против хуситов
22:33Путин посмотрел спектакль "Грифон" в Севастополе
22:25Гутерреш осудил убийство сотрудников ООН в Ливии
22:23Российские военные сообщили о наращивании сил боевиками в Идлибской зоне
22:21Tesla загорелась после аварии в Москве
Лента новостейМолния