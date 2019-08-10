Брод увидел в московском митинге отработку "майданных" технологий

Участница митинга в поддержку незарегистрированных кандидатов в Мосгордуму на проспекте Академика Сахарова в Москве

МОСКВА, 10 авг - РИА Новости. Сопредседатель ассоциации российских НКО по защите избирательных прав "Гражданский контроль", член СПЧ Александр Брод рассматривает согласованный субботний митинг в Москве как отработку "майданных" технологий, которые могут быть использованы по итогам избирательной кампании.

Столичный главк МВД ранее сообщал, что днем в субботу порядка 20 тысяч человек вышли на согласованную акцию в центре Москвы - на проспект Сахарова. Митинг уже завершился.

"Рассматриваю эту акцию как отработку методов мобилизации граждан, отработку методов манипуляции толпой, которые, возможно, не исключаю, будут использоваться по итогам избирательной кампании, то есть отработка "майданных" технологий, о которых было известно на Украине, в Грузии, Армении, Киргизии, не говоря о дальнем зарубежье", - сказал РИА Новости Брод.

По его словам, количество участников на согласованной акции в Москве было крайне далеко от того, которое заявляли организаторы, хотя для привлечения внимания граждан приглашали журналистов, писателей, блогеров, приглашали музыкантов, устраивали концерт.

"Но несмотря на это, люди приходили, слушали некоторые выступления и уходили", - пояснил сопредседатель ассоциации.

"Серьезных проблем в ходе акции не было. То, что выстроилась большая очередь, медленно шел досмотр, это объясняется тщательным соблюдением мер безопасности, то есть досмотр был очень серьезный. Была попытка устроить провокацию. Кто-то из участников бросил дымовую шашку в мусорный бак, но серьезных проблем для окружающих это не вызвало", - рассказал он.

Ранее столичное правительство согласовало проведение двух митингов 10 и 11 августа на проспекте академика Сахарова численностью до 100 тысяч человек каждый. Среди заявителей - незарегистрированный кандидат в Мосгордуму, член партии "Яблоко" Елена Русакова, зарегистрированный кандидат в Мосгордуму Дмитрий Клочков, глава штаба Геннадия Гудкова Эльвира Вихарева, а также незарегистрированный кандидат Денис Шендерович. Позднее Вихарева сообщила РИА Новости, что организаторы отказались от проведения второго митинга 11 августа.

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