Зубастое чудовище: на берег Волги выбросилась гигантская рыба

МОСКВА, 10 авг — РИА Новости. В Самарской области на берегу Волги обнаружили огромного мертвого сома. Фотографии рыбы очевидцы опубликовали в социальной сети "ВКонтакте".

На снимках видно, что, помимо зубастого гиганта, на побережье водоема выбросило множество другой рыбы и водорослей.

В комментариях интернет-пользователи стали выяснять, почему рыба выбросилась на берег. Некоторые предположили, что это произошло из-за загрязнения воды в реке. Другие считают, что причиной стало обмеление водоема из-за сброса воды на Волжской ГЭС.