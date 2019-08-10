Зубастое чудовище: на берег Волги выбросилась гигантская рыба

МОСКВА, 10 авг — РИА Новости. В Самарской области на берегу Волги обнаружили огромного мертвого сома. Фотографии рыбы очевидцы опубликовали в социальной сети "ВКонтакте".
На снимках видно, что, помимо зубастого гиганта, на побережье водоема выбросило множество другой рыбы и водорослей.
"Вот такая ситуация складывается на левом берегу Куйбышевского водохранилища в районе Портпоселка, Центральный район городского округа Тольятти", — говорится в публикации.
В комментариях интернет-пользователи стали выяснять, почему рыба выбросилась на берег. Некоторые предположили, что это произошло из-за загрязнения воды в реке. Другие считают, что причиной стало обмеление водоема из-за сброса воды на Волжской ГЭС.
"Караул", — сетует один из комментаторов.
"Какой кошмар", — написала Юлия Белякина.
"А потом на браконьеров все свалят!" — высказался Александр Агаев.
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