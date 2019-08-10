Более 120 тысяч человек посетили фестивали на ВДНХ и в Парке Горького

МОСКВА, 10 авг - РИА Новости. Свыше 120 тысяч посетителей собрали фестивальные площадки ВДНХ и Парка Горького в Москве в субботу, сообщается на официальном портале мэра и правительства столицы.

"Фестивальные площадки ВДНХ в эту субботу посетили почти 70 тысяч человек, а в Парке Горького побывали 52 тысячи гостей", - говорится в сообщении.

Ряд мероприятий проходит в субботу и воскресенье на ВДНХ и в Парке Горького. В выходной программе выставки: фестиваль стрит-арта, уличные танцы, концерты под открытым небом и экспозиция граффити к 80-летию ВДНХ. В Парке Горького для горожан подготовили фестиваль воздушной гимнастики и Meat & Beat.