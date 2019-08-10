После ДТП с автобусом под Новороссийском выписали большинство пострадавших

КРАСНОДАР, 10 авг - РИА Новости. Большинство пациентов после аварии с участием экскурсионного автобуса под Новороссийском, где три человека погибли и 44 пострадали, выписано из городской больницы, сообщает министерство здравоохранения Краснодарского края.

"После проведения необходимого лечения из стационара Новороссийской горбольницы выписано 33 человека, в том числе 10 детей. На госпитализации в городской больнице остается 6 человек. Еще пятеро пациентов продолжают лечение в краевой столице. Всем оказывается квалифицированная медицинская помощь в полном объёме", - говорится в сообщении.

В среду вечером на 16-м километре трассы Новороссийск - Керченский пролив столкнулись внедорожник Volkswagen Touareg и автобус Hyundai, после чего обе машины упали в обрыв глубиной около 30 метров. Погибли трое из шести находившихся в легковушке, в том числе два ребенка, 44 человека были госпитализированы.