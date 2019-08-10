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РИА Новости

Киев попросил обеспечить эвакуацию подорвавшихся военных, сообщили в ЛНР

21:03, 10 августа 2019
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© Фото : Joint Forces Operation / Vitali SoloniyУкраинский военный
Украинский военный
© Фото : Joint Forces Operation / Vitali Soloniy
Украинский военный. Архивное фото
ЛУГАНСК, 10 авг - РИА Новости. Киев обратился к Народной милиции самопровозглашенной Луганской народной республики с просьбой обеспечить условия для эвакуации военных, подорвавшихся при минировании территорий у линии соприкосновения в Донбассе, заявил журналистам начальник пресс-службы оборонного ведомства республики Яков Осадчий.
Ранее Народная милиция ЛНР заявила о подрыве группы украинских силовиков при минировании участка у линии соприкосновения в Донбассе.
"В результате подрыва двое военнослужащих погибли, один получил ранение и смог отойти на позиции вооруженных формирований Украины. Несмотря на вопиющий факт нарушения договоренностей о всеобъемлющем, устойчивом и бессрочном перемирии, отдавая преступные приказы на обстрел населенных пунктов республики, в ходе которых гибнут и получают ранения мирные жители, украинская сторона обращается к нам с просьбой обеспечения возможности эвакуации погибших бойцов", - заявил Осадчий.
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Он подчеркнул, что командование штаба Операции объединенных сил (ООС) и 30 бригада ВСУ игнорирует усилия переговорщиков в Минске, направленные на деэскалацию конфликта.
"Проявляя человечность и сочувствие к родителям и близким погибших, примем все возможные меры для реализации возможности вывоза погибших военнослужащих ВФУ.
Начальник пресс-службы оборонного ведомства осудил действия командования ООС и призывает международные организации "добиться от украинской стороны соблюдения перемирия".
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