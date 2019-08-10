Киев попросил обеспечить эвакуацию подорвавшихся военных, сообщили в ЛНР

ЛУГАНСК, 10 авг - РИА Новости. Киев обратился к Народной милиции самопровозглашенной Луганской народной республики с просьбой обеспечить условия для эвакуации военных, подорвавшихся при минировании территорий у линии соприкосновения в Донбассе, заявил журналистам начальник пресс-службы оборонного ведомства республики Яков Осадчий.

Ранее Народная милиция ЛНР заявила о подрыве группы украинских силовиков при минировании участка у линии соприкосновения в Донбассе.

"В результате подрыва двое военнослужащих погибли, один получил ранение и смог отойти на позиции вооруженных формирований Украины. Несмотря на вопиющий факт нарушения договоренностей о всеобъемлющем, устойчивом и бессрочном перемирии, отдавая преступные приказы на обстрел населенных пунктов республики, в ходе которых гибнут и получают ранения мирные жители, украинская сторона обращается к нам с просьбой обеспечения возможности эвакуации погибших бойцов", - заявил Осадчий.

Он подчеркнул, что командование штаба Операции объединенных сил (ООС) и 30 бригада ВСУ игнорирует усилия переговорщиков в Минске, направленные на деэскалацию конфликта.

"Проявляя человечность и сочувствие к родителям и близким погибших, примем все возможные меры для реализации возможности вывоза погибших военнослужащих ВФУ.