Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-08-10T21:01Z
https://ria.ru/20190810/1557380784.html
https://cdn25.img.ria.ru/images/155738/01/1557380145_0:210:2993:1894_1036x0_80_0_0_d8a50c5332fdd3205b1c6c9cd7c03b55.jpg
РИА Новости

Аксенов заявил о провале изоляции Крыма

21:01, 10 августа 2019
1370
© РИА Новости / Алексей Дружинин / Перейти в фотобанк. Президент РФ Владимир Путин участвует в организованном мотоклубом "Ночные волки" международном байк-шоу "Тень Вавилона" в Севастополе за рулем мотоцикла "Урал" с коляской. 10 августа 2019
. Президент РФ Владимир Путин участвует в организованном мотоклубом Ночные волки международном байк-шоу Тень Вавилона в Севастополе за рулем мотоцикла Урал с коляской. 10 августа 2019
© РИА Новости / Алексей Дружинин
Перейти в фотобанк
СИМФЕРОПОЛЬ, 10 авг - РИА Новости. Участие в международном байк-шоу под Севастополем иностранных гостей свидетельствует о провале попыток сдерживания России и изоляции Крыма, заявил глава республики Сергей Аксенов.
Аксенов вместе с президентом России Владимиром Путиным принял участие в байк-шоу в субботу. При этом лидер мотоклуба "Ночные волки" Александр Залдостанов сообщил РИА Новости, что в этом году на байк-шоу приехало особенно много байкеров из европейских стран.
Аксенов подчеркнул, что байк-шоу - это знаковое событие не только культурной, но и политической повестки.
"Участие в празднике иностранных гостей – ещё один символ торжества народной дипломатии и поражения логики конфронтации, очередное свидетельство провала попыток "сдерживания" России и "изоляции" Крыма", - написал Аксенов на своей странице "ВКонтакте".
Георгиевская ленточка на мотоцикле одного из участников российского мотоклуба Ночные волки
Вчера, 12:13РИА Новости
На байк-шоу в Крым прибыла рекордная колонна мотоциклистов из Европы
По его словам, байк-шоу способствует продвижению позитивного имиджа полуострова.
"Присутствие главы государства придает этому масштабному празднику особый смысл и звучание", - подчеркнул Аксенов.
Подробнее о новостях Крыма - на crimea.ria.ru>>
5641013
Обсудить 0
Сергей Аксенов (политик)Владимир ПутинКрымСевастопольРоссияОбщество
Рекомендуем
Украинский военный
Киев попросил обеспечить эвакуацию подорвавшихся военных, сообщили в ЛНР
РИА
Новости
Вид на курортный поселок Коктебель
Украинский чиновник опубликовал письма крымчан
Председатель комитета Государственной Думы РФ по международным делам Леонид Слуцкий
Слуцкий оценил петицию с призывом сделать доллар нацвалютой Украины
Рыба, выброшенная на берег Куйбышевского водохранилища в Тольятти. 10 августа 2019
Зубастое чудовище: на берег Волги выбросилась гигантская рыба
Лента
новостей
Участница митинга в поддержку незарегистрированных кандидатов в Мосгордуму на проспекте Академика Сахарова в Москве
Брод увидел в московском митинге отработку "майданных" технологий
Георгиевская ленточка на мотоцикле одного из участников российского мотоклуба Ночные волки
На байк-шоу в Крым прибыла рекордная колонна мотоциклистов из Европы
Панорама Москвы
В России оценили вероятность применения США климатического оружия
. Президент РФ Владимир Путин участвует в организованном мотоклубом Ночные волки международном байк-шоу Тень Вавилона в Севастополе за рулем мотоцикла Урал с коляской. 10 августа 2019
Путин приехал на байк-шоу на мотоцикле "Урал"
Члены поддерживаемых ОАЭ южно-йеменских сепаратистских сил стоят на танке во время столкновений с правительственными войсками в Адене, Йемен. 10 августа 2019
Сепаратисты захватили президентский дворец в Йемене, сообщил источник
Президент Украины Владимир Зеленский
В Раде назвали Трампа самым большим начальником Зеленского
Новогодняя елка
Зеленского попросили запретить продавать живые елки
Участница митинга в поддержку незарегистрированных кандидатов в Мосгордуму на проспекте Академика Сахарова в Москве
В СПЧ сравнили согласованный митинг в Москве и акцию 3 августа
Сотрудники Росгвардии обеспечивают порядок на митинге в поддержку незарегистрированных кандидатов в Мосгордуму на проспекте Академика Сахарова в Москве
Несогласованная акция в центре Москвы сошла на нет
Президент Украины Владимир Зеленский в Черкассах
СМИ рассказали о жестком уроке Зеленскому от Путина, Меркель и Макрона
Руководитель портала РИА Новости Украина Кирилл Вышинский и его адвокат Андрей Доманский на заседании суда
В Минкомсвязи прокомментировали ситуацию вокруг Вышинского
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
01:22Мадуро рассказал сплетню про неудавшуюся поездку оппозиции в Вашингтон
01:15Иракский мигрант угрожал самосожжением близ Ватикана
01:10Стрелявший в норвежской мечети, возможно, убил свою родственницу
00:39Украинским снайперам разрешили стрелять по мирным жителям, заявили в ДНР
00:31Мадуро велел существенно нарастить производство нефти в Венесуэле
00:28ООН не будет эвакуировать миссию в Ливии из-за гибели трех сотрудников
00:24Число жертв среди сотрудников ООН в Бенгази выросло до трех
00:19Суд в Дагестане продлил срок ареста редактора "Черновика" до 13 сентября
00:15Южная Корея и США начнут вторую фазу совместных военных учений против КНДР
00:12Путин похвалил спектакль "Грифон", который посмотрел в Севастополе
23:54В Индии в результате наводнений погибли более 100 человек
23:45Горящая на МКАД Tesla попала на видео
23:35Задержанного за акцию 27 июля в Москве режиссера положили в больницу
23:16Участник BTS выпустил клип на английском языке
23:08Bloomberg назвал самые богатые семьи в мире
23:05ОАЭ призвали противоборствующие стороны в Адене объединиться против хуситов
22:33Путин посмотрел спектакль "Грифон" в Севастополе
22:25Гутерреш осудил убийство сотрудников ООН в Ливии
22:23Российские военные сообщили о наращивании сил боевиками в Идлибской зоне
22:21Tesla загорелась после аварии в Москве
Лента новостейМолния