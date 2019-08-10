Аксенов заявил о провале изоляции Крыма

. Президент РФ Владимир Путин участвует в организованном мотоклубом "Ночные волки" международном байк-шоу "Тень Вавилона" в Севастополе за рулем мотоцикла "Урал" с коляской. 10 августа 2019

СИМФЕРОПОЛЬ, 10 авг - РИА Новости. Участие в международном байк-шоу под Севастополем иностранных гостей свидетельствует о провале попыток сдерживания России и изоляции Крыма, заявил глава республики Сергей Аксенов.

Аксенов вместе с президентом России Владимиром Путиным принял участие в байк-шоу в субботу. При этом лидер мотоклуба "Ночные волки" Александр Залдостанов сообщил РИА Новости, что в этом году на байк-шоу приехало особенно много байкеров из европейских стран.

Аксенов подчеркнул, что байк-шоу - это знаковое событие не только культурной, но и политической повестки.

"Участие в празднике иностранных гостей – ещё один символ торжества народной дипломатии и поражения логики конфронтации, очередное свидетельство провала попыток "сдерживания" России и "изоляции" Крыма", - написал Аксенов на своей странице "ВКонтакте".

По его словам, байк-шоу способствует продвижению позитивного имиджа полуострова.

"Присутствие главы государства придает этому масштабному празднику особый смысл и звучание", - подчеркнул Аксенов.