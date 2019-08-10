Аксенов заявил о провале изоляции Крыма

СИМФЕРОПОЛЬ, 10 авг - РИА Новости. Участие в международном байк-шоу под Севастополем иностранных гостей свидетельствует о провале попыток сдерживания России и изоляции Крыма, заявил глава республики Сергей Аксенов.
Аксенов вместе с президентом России Владимиром Путиным принял участие в байк-шоу в субботу. При этом лидер мотоклуба "Ночные волки" Александр Залдостанов сообщил РИА Новости, что в этом году на байк-шоу приехало особенно много байкеров из европейских стран.
Аксенов подчеркнул, что байк-шоу - это знаковое событие не только культурной, но и политической повестки.
"Участие в празднике иностранных гостей – ещё один символ торжества народной дипломатии и поражения логики конфронтации, очередное свидетельство провала попыток "сдерживания" России и "изоляции" Крыма", - написал Аксенов на своей странице "ВКонтакте".
По его словам, байк-шоу способствует продвижению позитивного имиджа полуострова.
"Присутствие главы государства придает этому масштабному празднику особый смысл и звучание", - подчеркнул Аксенов.
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