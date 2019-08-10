Зеленского попросили запретить продавать живые елки

КИЕВ, 10 авг – РИА Новости. Петиция с просьбой запретить торговлю спиленными живыми елками зарегистрирована на сайте президента Украины.
"Запретить проводить торговлю спиленными елками перед новогодними праздниками. Торговлю проводить елками только искусственными или в горшках", - пишет автор петиции Ирина Панчишин.
Петиция была создана 7 августа и на данный момент ее подписали 261 человек. Чтобы петицию рассмотрел президент, она должна набрать 25 тысяч подписей за 90 дней.
Это уже не первая подобная петиция на сайте президента, однако ни одна из них не набрала необходимого количества подписей.