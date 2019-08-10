Зеленского попросили запретить продавать живые елки

"Запретить проводить торговлю спиленными елками перед новогодними праздниками. Торговлю проводить елками только искусственными или в горшках", - пишет автор петиции Ирина Панчишин.

Это уже не первая подобная петиция на сайте президента, однако ни одна из них не набрала необходимого количества подписей.