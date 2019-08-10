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РИА Новости

Омбудсмен проверяет данные о задержании подростков после митинга в Москве

20:30, 10 августа 2019
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© РИА Новости / Александр Вильф / Перейти в фотобанкСотрудники Росгвардии обеспечивают порядок на митинге в поддержку незарегистрированных кандидатов в Мосгордуму на проспекте Академика Сахарова в Москве
Сотрудники Росгвардии обеспечивают порядок на митинге в поддержку незарегистрированных кандидатов в Мосгордуму на проспекте Академика Сахарова в Москве
© РИА Новости / Александр Вильф
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МОСКВА, 10 авг - РИА Новости. Уполномоченный по правам ребенка в Москве Евгений Бунимович сообщил, что ему предоставили данные о двух несовершеннолетних, которых задержали в столице после согласованного митинга.
Как сообщила пресс-служба столичного главка МВД, полицейские в субботу задержали 136 человек, которые продолжили шествие после согласованного митинга в центре Москвы.
"Только что получил информацию, но только о двух (несовершеннолетних). Вот, еду в УВД проверить. Вроде как их задержали у памятника героев Плевны", - сказал Бунимович РИА Новости.
Ранее столичное правительство согласовало проведение двух митингов 10 и 11 августа на проспекте академика Сахарова численностью до 100 тысяч человек каждый. Среди заявителей - незарегистрированный кандидат в МГД, член партии "Яблоко" Елена Русакова, зарегистрированный кандидат в Мосгордуму Дмитрий Клочков, глава штаба Геннадия Гудкова Эльвира Вихарева, а также незарегистрированный кандидат в МГД Денис Шендерович. Позднее Вихарева сообщила РИА Новости, что организаторы отказались от проведения второго митинга 11 августа.
Евгений Бунимович
4 августа, 16:00РИА Новости
Бунимович призвал к диалогу с детьми, чтобы уберечь их от незаконных акций
Не согласованные с властями митинги, организованные несостоявшимися кандидатами в депутаты Мосгордумы, проходили в столице 14 июля, 27 июля и 3 августа. Полиция на них задержала за нарушения в общей сложности около 1,7 тысячи человек. Следственный комитет возбудил уголовные дела о массовых беспорядках и нападениях на представителей власти, прошли задержания.
Выборы в Мосгордуму пройдут в единый день голосования 8 сентября. Избиркомы допустили до выборов 233 человека, 57 отказали (на прошлых выборах отказ в регистрации получили почти в два раза больше кандидатов – 107). При этом при проверке подписей Мосгоризбирком обнаружил множество нарушений: у 22 незарегистрированных кандидатов в списках нашли 339 умерших людей, а у 29 — более 14 тысяч несуществующих избирателей.
Диана Гурцкая
4 августа, 14:07РИА Новости
Гурцкая: оградить детей от участия в митингах — это родительский долг
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