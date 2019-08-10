Омбудсмен проверяет данные о задержании подростков после митинга в Москве

Сотрудники Росгвардии обеспечивают порядок на митинге в поддержку незарегистрированных кандидатов в Мосгордуму на проспекте Академика Сахарова в Москве

МОСКВА, 10 авг - РИА Новости. Уполномоченный по правам ребенка в Москве Евгений Бунимович сообщил, что ему предоставили данные о двух несовершеннолетних, которых задержали в столице после согласованного митинга.

Как сообщила пресс-служба столичного главка МВД, полицейские в субботу задержали 136 человек, которые продолжили шествие после согласованного митинга в центре Москвы.

"Только что получил информацию, но только о двух (несовершеннолетних). Вот, еду в УВД проверить. Вроде как их задержали у памятника героев Плевны", - сказал Бунимович РИА Новости.

Ранее столичное правительство согласовало проведение двух митингов 10 и 11 августа на проспекте академика Сахарова численностью до 100 тысяч человек каждый. Среди заявителей - незарегистрированный кандидат в МГД, член партии "Яблоко" Елена Русакова, зарегистрированный кандидат в Мосгордуму Дмитрий Клочков, глава штаба Геннадия Гудкова Эльвира Вихарева, а также незарегистрированный кандидат в МГД Денис Шендерович. Позднее Вихарева сообщила РИА Новости, что организаторы отказались от проведения второго митинга 11 августа.

Не согласованные с властями митинги, организованные несостоявшимися кандидатами в депутаты Мосгордумы, проходили в столице 14 июля, 27 июля и 3 августа. Полиция на них задержала за нарушения в общей сложности около 1,7 тысячи человек. Следственный комитет возбудил уголовные дела о массовых беспорядках и нападениях на представителей власти, прошли задержания.