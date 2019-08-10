У генпрокурора США возникли "серьезные вопросы" после смерти Эпштейна

ВАШИНГТОН, 10 авг – РИА Новости. Министерство юстиции США и Федеральное бюро расследований начали расследование смерти миллиардера Джеффри Эпштейна, который находился в предварительном заключении по обвинению в организации секс-торговли и в субботу был найден мертвым в камере, сообщил генпрокурор Уильям Барр.

"Я был потрясен, узнав, что Джеффри Эпштейн был найден мертвым рано утром от очевидного самоубийства, когда он в федеральном заключении. Смерть мистера Эпстина вызывает серьезные вопросы, на которые необходимо ответить. В дополнение к расследованию ФБР я проконсультировался с генеральным инспектором (минюста), который начинает расследование обстоятельств смерти господина Эпштейна", - говорится в заявлении генпрокурора.

Ранее в социальных сетях и в СМИ уже стали обсуждать вопрос о том, как надзиратели тюрьмы, где находился Эпштейн, допустили, что он смог покончить с собой. Позднее стало известно, что миллиардер не находился на особом контроле у администрации тюрьмы как человек, склонный к суициду.

Финансист Джеффри Эпштейн обвиняется в соблазнении и вовлечении в проституцию десятков несовершеннолетних девушек. По информации обвинителей, в период с 2002 по 2005 год Эпштейн вступал в сексуальные отношения с десятками несовершеннолетних девушек, которых он принимал в своих резиденциях в Нью-Йорке и Флориде. Он расплачивался с ними сотнями долларов наличными, после чего поручал некоторым жертвам служить вербовщицами, чтобы приводить новых девушек. Отмечается, что возраст некоторых пострадавших не превышал 14 лет. Свою вину Эпштейн не признает.

Ему было предъявлено обвинение в торговле несовершеннолетними с целью их сексуальной эксплуатации, что предусматривает до 40 лет лишения свободы, и сговоре с целью вовлечения в такую торговлю - до пяти лет тюрьмы.