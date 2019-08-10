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РИА Новости

У генпрокурора США возникли "серьезные вопросы" после смерти Эпштейна

20:04, 10 августа 2019
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© AP Photo / New York State Sex Offender RegistryЗаключенный Джеффри Эпстин
Заключенный Джеффри Эпстин
© AP Photo / New York State Sex Offender Registry
Заключенный Джеффри Эпстин. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 10 авг – РИА Новости. Министерство юстиции США и Федеральное бюро расследований начали расследование смерти миллиардера Джеффри Эпштейна, который находился в предварительном заключении по обвинению в организации секс-торговли и в субботу был найден мертвым в камере, сообщил генпрокурор Уильям Барр.
"Я был потрясен, узнав, что Джеффри Эпштейн был найден мертвым рано утром от очевидного самоубийства, когда он в федеральном заключении. Смерть мистера Эпстина вызывает серьезные вопросы, на которые необходимо ответить. В дополнение к расследованию ФБР я проконсультировался с генеральным инспектором (минюста), который начинает расследование обстоятельств смерти господина Эпштейна", - говорится в заявлении генпрокурора.
Ранее в социальных сетях и в СМИ уже стали обсуждать вопрос о том, как надзиратели тюрьмы, где находился Эпштейн, допустили, что он смог покончить с собой. Позднее стало известно, что миллиардер не находился на особом контроле у администрации тюрьмы как человек, склонный к суициду.
Финансист Джеффри Эпштейн обвиняется в соблазнении и вовлечении в проституцию десятков несовершеннолетних девушек. По информации обвинителей, в период с 2002 по 2005 год Эпштейн вступал в сексуальные отношения с десятками несовершеннолетних девушек, которых он принимал в своих резиденциях в Нью-Йорке и Флориде. Он расплачивался с ними сотнями долларов наличными, после чего поручал некоторым жертвам служить вербовщицами, чтобы приводить новых девушек. Отмечается, что возраст некоторых пострадавших не превышал 14 лет. Свою вину Эпштейн не признает.
Участницы акции протеста с портретами Джеффри Эпштейна перед зданием федерального суда в Нью-Йорке
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Ему было предъявлено обвинение в торговле несовершеннолетними с целью их сексуальной эксплуатации, что предусматривает до 40 лет лишения свободы, и сговоре с целью вовлечения в такую торговлю - до пяти лет тюрьмы.
Новые обвинения привели к скандалу и отставке министра труда США Алекса Акосты. В 2008 году Акоста в качестве прокурора занимался рассмотрением дела Эпштейна и позволил ему отделаться минимальным тюремным сроком в 13 месяцев, хотя миллиардеру грозило пожизненное заключение. После первого срока дело в отношении Эпштейна было возбуждено повторно в июле 2019 года.
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ФБРМинистерство юстиции СШАФедеральное бюро расследований СШАНью-Йорк (штат)Нью-Йорк (город)СШАВ мире
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