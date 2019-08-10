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РИА Новости

Украинский чиновник опубликовал письма крымчан

20:41, 10 августа 2019
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© РИА Новости / Евгения Новоженина / Перейти в фотобанкВид на курортный поселок Коктебель
Вид на курортный поселок Коктебель
© РИА Новости / Евгения Новоженина
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 10 авг — РИА Новости. Советник главы Минагрополитики Украины Александр Лиев, занимавший в 2010 году пост министра курортов Автономной Республики Крым, опубликовал цитаты из писем жителей полуострова, в которых они рассказали ему о том, как изменился Крым после воссоединения с Россией.
Авторы многих писем отметили улучшение качества дорог. На них появилась разметка, что положительно сказалось на дисциплине водителей. Кроме того, в Симферополе провели капитальный ремонт тротуаров.
"Много туристов. Хорошие дороги. Много мероприятий и активностей для людей. Это хорошо. Кругом много военных. Наверное, это тоже хорошо", — написал один из местных жителей.
Также крымчане заявили, что на улицах стало спокойнее. В общественных местах никто не употребляет алкоголь, снизился уровень преступности.
Жители полуострова отметили рост пенсий и зарплат. Многие указывают, что бизнес стало вести легче и нет никаких теневых схем. Правила оплаты налогов предприниматели считают вполне понятными.
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"Открыл новый аттракцион. Уже четвертый. Тогда, в 2012-м, открываться было сложнее, только разве что ваше министерство помогало. Сейчас это легче. Туристов в июле было много", — заявил один из бизнесменов.
Крымчане также рассказали, что медицина стала лучше, при этом она бесплатная. Кроме того, в Симферополе открыли новые больничные корпуса.
Двое жителей полуострова обратили внимание, что разница между Крымом и материковой Украиной видна невооруженным глазом сразу по пересечении границы.
"Когда я перехожу в буферную зону, начинаю идти по украинской земле и иду по таким ямам, что даже нельзя везти чемодан по дороге и нет элементарного света", — отметил автор одного из писем.
Несколько человек написали, что рады видеть в Крыму украинцев и слышать украинскую речь.
Жители полуострова выделили и несколько негативных моментов. Многие жалуются на высокие цены и что в таких условиях приходится экономить даже туристам.
"Из того, что я вижу, — море стало часто грязным. Я на Прибрежный хожу в Ялте — часто пленка жировая или тому подобное, бывает, что и ежедневно. Как сливы кухни", — рассказал местный житель.
Еще один крымчанин пожаловался, что многие его односельчане уехали на работу в Москву и населенный пункт "вымирает". Другой житель полуострова посетовал, что не работают банки.
Кроме того, некоторые отмечают большое количество военных и патрульных вокруг, что иногда вызывает беспокойство.
Автор одного из писем выразил сожаление, что железнодорожный вокзал пустует. По его мнению, поезд в Киев нужен и Украине, и Крыму.
Еще один мужчина написал, что хочет переехать в Харьков. По его словам, Украина ему "ближе".
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Александр ЛиевСимферопольКрымОбщество
Популярные комментарии
Полный бред. Какие дороги какие ямы. Главное мы дома, а остальное это жизнь. Жыть в своем доме это прекрасно. Мы освободились от оков Украины и их хозяев из пентагона.
10 августа, 21:06
сергей карпухин
9000001
Заметила, что Крымчане часто поправляют отдыхающих :вы не к нам в Крым приехали, а к себе
10 августа, 21:22
Жанна Фро
4000004
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