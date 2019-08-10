Украинский чиновник опубликовал письма крымчан

МОСКВА, 10 авг — РИА Новости. Советник главы Минагрополитики Украины Александр Лиев, занимавший в 2010 году пост министра курортов Автономной Республики Крым, Советник главы Минагрополитики Украины Александр Лиев, занимавший в 2010 году пост министра курортов Автономной Республики Крым, опубликовал цитаты из писем жителей полуострова, в которых они рассказали ему о том, как изменился Крым после воссоединения с Россией.

Авторы многих писем отметили улучшение качества дорог. На них появилась разметка, что положительно сказалось на дисциплине водителей. Кроме того, в Симферополе провели капитальный ремонт тротуаров.

"Много туристов. Хорошие дороги. Много мероприятий и активностей для людей. Это хорошо. Кругом много военных. Наверное, это тоже хорошо", — написал один из местных жителей.

Также крымчане заявили, что на улицах стало спокойнее. В общественных местах никто не употребляет алкоголь, снизился уровень преступности.

Жители полуострова отметили рост пенсий и зарплат. Многие указывают, что бизнес стало вести легче и нет никаких теневых схем. Правила оплаты налогов предприниматели считают вполне понятными.

"Открыл новый аттракцион. Уже четвертый. Тогда, в 2012-м, открываться было сложнее, только разве что ваше министерство помогало. Сейчас это легче. Туристов в июле было много", — заявил один из бизнесменов.

Крымчане также рассказали, что медицина стала лучше, при этом она бесплатная. Кроме того, в Симферополе открыли новые больничные корпуса.

Двое жителей полуострова обратили внимание, что разница между Крымом и материковой Украиной видна невооруженным глазом сразу по пересечении границы.

"Когда я перехожу в буферную зону, начинаю идти по украинской земле и иду по таким ямам, что даже нельзя везти чемодан по дороге и нет элементарного света", — отметил автор одного из писем.

Несколько человек написали, что рады видеть в Крыму украинцев и слышать украинскую речь.

Жители полуострова выделили и несколько негативных моментов. Многие жалуются на высокие цены и что в таких условиях приходится экономить даже туристам.

"Из того, что я вижу, — море стало часто грязным. Я на Прибрежный хожу в Ялте — часто пленка жировая или тому подобное, бывает, что и ежедневно. Как сливы кухни", — рассказал местный житель.

Еще один крымчанин пожаловался, что многие его односельчане уехали на работу в Москву и населенный пункт "вымирает". Другой житель полуострова посетовал, что не работают банки.

Кроме того, некоторые отмечают большое количество военных и патрульных вокруг, что иногда вызывает беспокойство.

Автор одного из писем выразил сожаление, что железнодорожный вокзал пустует. По его мнению, поезд в Киев нужен и Украине, и Крыму.

Еще один мужчина написал, что хочет переехать в Харьков. По его словам, Украина ему "ближе".