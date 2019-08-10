В России оценили вероятность применения США климатического оружия

МОСКВА, 10 авг — РИА Новости. Политики и эксперты прокомментировали заявление депутата Госдумы Алексея Журавлева, обвинившего "вашингтонский обком" в климатической атаке на Россию. Коллеги парламентария не верят, что это возможно, однако синоптики считают, что на Западе действительно "балуются" влияющими на погоду технологиями. Ключевые заявления — в материале РИА Новости.

Глава думского комитета по экологии и охране окружающей среды Владимир Бурматов в беседе с РИА Новости опроверг предположение своего коллеги о том, что пожары в Сибири могло вызвать климатическое оружие США. Он подчеркнул, что возгорание лесных массивов не имеет прямого отношения к погоде.

"Дело в том, что единственной климатической причиной пожаров могут гипотетически стать "сухие" грозы. Но дело в том, что мы приглашали МЧС и они нам сказали, что "сухих" гроз в местах, где были лесные пожары, не наблюдалось",— пояснил депутат.

Парламентарий отметил, что лесные пожары в первую очередь связаны с тем, что власти в регионах вовремя не сумели подготовиться к такой ситуации.

"По моим данным, всего треть регионов в целом закупили пожарную технику и провели профилактические мероприятия по защите лесов от пожаров в соответствующие сроки", — указал он.

Кроме того, одним из множества факторов, спровоцировавших пожары в Сибири, стала деятельность черных лесорубов, а также коррупция властей и правоохранительных органов, уверен Бурматов.

"Если руководители регионов заявляют о том, что тушить для них нет никакой целесообразности, ну климат-то тут при чем, тем более какое-то оружие", — резюмировал он.

Глобальное потепление и меридиональный перенос

В свою очередь, ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец назвал заявление о климатических атаках "бредом".

Он напомнил, что самое холодное лето в столице было в 1884 году, когда "не было ни климатического оружия, ни технологий".

"Причина того, уже набившая оскомину, — это глобальное потепление, которое стирает грань между Арктикой и экватором", — объяснил синоптик в эфире радиостанции "Говорит Москва".

Тишковец отметил, что холод и дожди в европейской части страны и знойная погода в Сибири вызваны меридиональным переносом воздушных масс.

Он подчеркнул, что ранее Москва лидировала по разработкам климатического оружия и была бы в курсе применения против нее подобных технологий.

В то же время синоптик отметил, что на Западе не бросают эксперименты с влиянием на климат. По его словам, на Аляске и в Норвегии находятся специальные станции, которые занимаются периодической бомбардировкой верхних слоев атмосферы. Из-за этого в ионосфере формируется плазменное облако, разогревающееся до четырех-пяти тысяч градусов. Эта энергия позднее проецируется на определенные районы, в результате чего появляются блокирующие антициклоны или усиливаются циклонические вихри, которые несут значительные изменения в климате.

"Они (США. — Прим. ред.), конечно, этим балуются, но таких вот прямых доказательств ни у кого нет. Это самая-самая закрытая часть пентагоновских программ", — добавил он.

Заявление Журавлева

Ранее депутат Госдумы Алексей Журавлев в эфире программы "60 минут" заявил, что непогода в России могла стать следствием применения климатического оружия со стороны Вашингтона.

По его мнению, западные страны "не знают, что делать" с превосходством Москвы в военном вооружении.