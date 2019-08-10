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РИА Новости

Глава Минприроды рассказал, как защитить леса от пожаров

19:45, 10 августа 2019
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© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкМинистр природных ресурсов и экологии РФ Дмитрий Кобылкин
Министр природных ресурсов и экологии РФ Дмитрий Кобылкин
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк
Министр природных ресурсов и экологии РФ Дмитрий Кобылкин . Архивное фото
ПЯТИГОРСК, 10 авг - РИА Новости. Министр природных ресурсов и экологии РФ Дмитрий Кобылкин считает, что для защиты лесов от пожаров и чёрных лесорубов необходимо увеличивать число лесничеств.
"Я считаю, что нам нужно приблизительно возвращаться к системе Советского Союза, она была правильная, было большое количество лесничеств. Пока хозяина в лесу не будет, у нас постоянно будут возникать проблемы с черными лесорубами, поджогами, неконтролируемыми лесами. Это огромные территории, есть места, где вообще нет населенных пунктов, там просто лес находится вне зоны подлета самолета, там нет коридора, чтобы посадить Ил-76 с заправкой воды и потушить этот пожар. Физически очень тяжело эту работу осуществить", - сказал министр во время общения с молодёжью в рамках форума "Машук" в Пятигорске.
По его словам, если в Советском Союзе было 85 тысяч лесных инспекторов, то на сегодняшний день их около 20 тысяч.
"Численность инспекторов нужно разгонять, нужно технику делать, чтобы хотя бы ногами эти пожары можно тушить было, а не видеть их из космоса... Это можно сделать, это стоит денег и денег немалых, но это лес, это ответственность... Надо минимизировать лесные пожары, мы сейчас над этим работаем. Лето становится с каждым годом все жарче и жарче в Сибири", - добавил Кобылкин.
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