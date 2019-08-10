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РИА Новости

На несогласованной акции в Москве задержали 136 человек

19:43, 10 августа 2019
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© РИА Новости / Александр Вильф / Перейти в фотобанкСотрудники Росгвардии обеспечивают порядок на митинге в поддержку незарегистрированных кандидатов в Мосгордуму на проспекте Академика Сахарова в Москве
Сотрудники Росгвардии обеспечивают порядок на митинге в поддержку незарегистрированных кандидатов в Мосгордуму на проспекте Академика Сахарова в Москве
© РИА Новости / Александр Вильф
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МОСКВА, 10 авг — РИА Новости. Полицейские задержали 136 человек, которые после согласованного митинга в центре Москвы приняли участие в несанкционированном шествии, сообщила пресс-служба столичного главка МВД.
"За различные правонарушения во время несогласованной акции в центре Москвы задержано 136 человек", — говорится в сообщении.
Акция в поддержку незарегистрированных кандидатов в Мосгордуму
Вчера, 15:40РИА Новости
На согласованный митинг в центре Москвы вышли около 20 тысяч человек
Меры безопасности в районе станции метро Китай-город усилили после того, как некоторые участники санкционированного митинга на проспекте Сахарова призвали к проведению несогласованной акции, а затем направились в сторону Старой площади, передает корреспондент РИА Новости. Полиция по громкой связи предупреждает участников шествия о его незаконности и призывает разойтись.
Ранее столичный главк МВД сообщал, что получил от организаторов согласованного митинга информацию о готовящихся на акции провокациях.
Столичные власти согласовали проведение двух митингов на проспекте академика Сахарова — 10 и 11 августа, до ста тысяч человек каждый. Среди заявителей — незарегистрированные кандидаты в Мосгордуму Елена Русакова (член партии "Яблоко") и Денис Шендерович, зарегистрированный кандидат Дмитрий Клочков и глава штаба Геннадия Гудкова Эльвира Вихарева. Позднее Вихарева сообщила РИА Новости, что от митинга 11 августа организаторы отказались.
Поскольку в соцсетях и СМИ появились призывы к так называемым "мирным прогулкам" после окончания сегодняшнего митинга, то Следственный комитет предупредил, что участие в несогласованных акциях влечет правовые последствия вплоть до уголовной ответственности. Власти Москвы со своей стороны напомнили об ответственности за нарушения на согласованном митинге, а в Совете по правам человека призвали не поддаваться на провокации и воздержаться от участия в незаконных акциях.
Выборы в Мосгордуму пройдут в единый день голосования 8 сентября. Избиркомы допустили до выборов 233 человека, 57 отказали (на прошлых выборах отказ в регистрации получили почти в два раза больше кандидатов — 107). При этом при проверке подписей Мосгоризбирком обнаружил множество нарушений: у 22 незарегистрированных кандидатов в списках нашли 339 умерших людей, а у 29 — более 14 тысяч несуществующих избирателей.
Митинги за рубежом
1 августа, 20:11РИА Новости
Чем грозит участие в несогласованных акциях за рубежом
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МВД РФМосковская городская думаМоскваПроисшествия
Популярные комментарии
Международный пакт о гражданских и политических правах, статья 21. "Признается право на мирные собрания. Пользование этим правом не подлежит никаким ограничениям, кроме тех, которые НАЛАГАЮТСЯ В СООТВЕТСТВИИ С ЗАКОНОМ и которые НЕОБХОДИМЫ в ДЕМОКРАТИЧЕСКОМ ОБЩЕСТВЕ В ИНТЕРЕСАХ ГОСУДАРСТВЕННОЙ или ОБЩЕСТВЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ, общественного порядка, охраны здоровья и нравственности населения или защиты ПРАВ И СВОБОД ДРУГИХ ЛИЦ".
10 августа, 22:12
Андрей Строев
44410044
Выпустили джина из бутылки.Топорные действия со списками продолжаются в виде топорных действий на улице.Ни ума ни гибкости.А если дерево не гнется во время шторма то оно ломается.
10 августа, 21:13
19george65
45300218
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На согласованный митинг в центре Москвы вышли около 20 тысяч человек
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