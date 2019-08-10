На несогласованной акции в Москве задержали 136 человек

Сотрудники Росгвардии обеспечивают порядок на митинге в поддержку незарегистрированных кандидатов в Мосгордуму на проспекте Академика Сахарова в Москве

МОСКВА, 10 авг — РИА Новости. Полицейские задержали 136 человек, которые после согласованного митинга в центре Москвы приняли участие в несанкционированном шествии, сообщила пресс-служба столичного главка МВД.

"За различные правонарушения во время несогласованной акции в центре Москвы задержано 136 человек", — говорится в сообщении.

Меры безопасности в районе станции метро Китай-город усилили после того, как некоторые участники санкционированного митинга на проспекте Сахарова призвали к проведению несогласованной акции, а затем направились в сторону Старой площади, передает корреспондент РИА Новости. Полиция по громкой связи предупреждает участников шествия о его незаконности и призывает разойтись.

Ранее столичный главк МВД сообщал, что получил от организаторов согласованного митинга информацию о готовящихся на акции провокациях.

Столичные власти согласовали проведение двух митингов на проспекте академика Сахарова — 10 и 11 августа, до ста тысяч человек каждый. Среди заявителей — незарегистрированные кандидаты в Мосгордуму Елена Русакова (член партии "Яблоко") и Денис Шендерович, зарегистрированный кандидат Дмитрий Клочков и глава штаба Геннадия Гудкова Эльвира Вихарева. Позднее Вихарева сообщила РИА Новости, что от митинга 11 августа организаторы отказались.

Поскольку в соцсетях и СМИ появились призывы к так называемым "мирным прогулкам" после окончания сегодняшнего митинга, то Следственный комитет предупредил, что участие в несогласованных акциях влечет правовые последствия вплоть до уголовной ответственности. Власти Москвы со своей стороны напомнили об ответственности за нарушения на согласованном митинге, а в Совете по правам человека призвали не поддаваться на провокации и воздержаться от участия в незаконных акциях.