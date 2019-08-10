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РИА Новости

В Раде назвали Трампа самым большим начальником Зеленского

19:42, 10 августа 2019
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© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкПрезидент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский
© РИА Новости / Стрингер
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Президент Украины Владимир Зеленский. Архивное фото
МОСКВА, 10 авг — РИА Новости. Президентство Владимира Зеленского на Украине будет неполноценным без встречи с американским лидером Дональдом Трампом, считает депутат Верховной рады от партии "Оппозиционная платформа — За жизнь", политолог-международник Олег Волошин.
"Без встречи с президентом США все политические игроки Украины будут воспринимать президентство господина Зеленского как неполноценное. То есть он встретится с самым большим начальником. Для Зеленского, как и в свое время для (экс-президента Украины Петра) Порошенко, сам факт встречи с Трампом — уже стилизация его власти", — сказал Волошин в эфире телеканала "112 Украина".
По его мнению, темами разговора Зеленского и Трампа могут быть урегулирование ситуации в Донбассе, поддержка американской стороной дальнейшего сотрудничества с МВФ.
Ранее Трамп заявил, что ожидает скорый визит его украинского коллеги Зеленского в Соединенные Штаты.
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