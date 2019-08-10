В Раде назвали Трампа самым большим начальником Зеленского

МОСКВА, 10 авг — РИА Новости. Президентство Владимира Зеленского на Украине будет неполноценным без встречи с американским лидером Дональдом Трампом, считает депутат Верховной рады от партии "Оппозиционная платформа — За жизнь", политолог-международник Олег Волошин.

"Без встречи с президентом США все политические игроки Украины будут воспринимать президентство господина Зеленского как неполноценное. То есть он встретится с самым большим начальником. Для Зеленского, как и в свое время для (экс-президента Украины Петра) Порошенко, сам факт встречи с Трампом — уже стилизация его власти", — сказал Волошин в эфире телеканала " 112 Украина ".

По его мнению, темами разговора Зеленского и Трампа могут быть урегулирование ситуации в Донбассе, поддержка американской стороной дальнейшего сотрудничества с МВФ.