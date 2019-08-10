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РИА Новости

Полиция призвала разойтись участников незаконной акции в центре Москвы

19:33, 10 августа 2019
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© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкСотрудники Росгвардии обеспечивают порядок на митинге в поддержку незарегистрированных кандидатов в Мосгордуму на проспекте Академика Сахарова в Москв
Сотрудники Росгвардии обеспечивают порядок на митинге в поддержку незарегистрированных кандидатов в Мосгордуму на проспекте Академика Сахарова в Москв
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 10 авг - РИА Новости. Сотрудники полиции призывают разойтись участников незаконной акции в центре Москвы, передает корреспондент РИА Новости.
Меры безопасности в районе станции метро Китай-город были усилены после того, как некоторые участники согласованной акции на проспекте Сахарова призвали к проведению несанкционированной акции, а затем направились в сторону Старой площади.
Ранее столичный главк МВД сообщал, что получил от организаторов согласованного митинга информацию о готовящихся на акции провокациях.
Как передает корреспондент РИА Новости, сейчас в окрестностях Старой площади усилены меры безопасности. Полиция по громкой связи предупреждает участников акции о ее незаконности и призывает разойтись. Тех, кто не реагирует на призывы правоохранителей, начинают задерживать.
Движение по улице Маросейка в центре Москвы из-за проведения незаконной акции перекрыто.
Сотрудники полиции у рамок металлоискателей на проспекте Академика Сахарова в Москве
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