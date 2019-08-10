Полиция призвала разойтись участников незаконной акции в центре Москвы

Сотрудники Росгвардии обеспечивают порядок на митинге в поддержку незарегистрированных кандидатов в Мосгордуму на проспекте Академика Сахарова в Москв

МОСКВА, 10 авг - РИА Новости. Сотрудники полиции призывают разойтись участников незаконной акции в центре Москвы, передает корреспондент РИА Новости.

Меры безопасности в районе станции метро Китай-город были усилены после того, как некоторые участники согласованной акции на проспекте Сахарова призвали к проведению несанкционированной акции, а затем направились в сторону Старой площади.

Ранее столичный главк МВД сообщал, что получил от организаторов согласованного митинга информацию о готовящихся на акции провокациях.

Как передает корреспондент РИА Новости, сейчас в окрестностях Старой площади усилены меры безопасности. Полиция по громкой связи предупреждает участников акции о ее незаконности и призывает разойтись. Тех, кто не реагирует на призывы правоохранителей, начинают задерживать.