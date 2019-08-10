В СПЧ сравнили согласованный митинг в Москве и акцию 3 августа

Участница митинга в поддержку незарегистрированных кандидатов в Мосгордуму на проспекте Академика Сахарова в Москве

МОСКВА, 10 авг - РИА Новости. Согласованный митинг в центре Москвы в субботу прошел более мягко и цивилизованно, чем несогласованная акция 3 августа, считает член Совета по правам человека при президенте РФ (СПЧ) Андрей Бабушкин.

"Там (на согласованном митинге) сегодня все мягче намного, чем в прошлый раз, и более цивилизованно", - сказал РИА Новости Бабушкин.

При этом он указал на несколько ошибок. В их числе - придвинутые около стелы рамки, задержание на глазах у граждан призывавшего к гуляниям на Китай-городе, агрессивные интонации при обращении к участникам митинга, а также отношение к журналистам.

Ранее столичное правительство согласовало проведение двух митингов 10 и 11 августа на проспекте академика Сахарова численностью до 100 тысяч человек каждый. Среди заявителей - незарегистрированный кандидат в МГД, член партии "Яблоко" Елена Русакова, зарегистрированный кандидат в Мосгордуму Дмитрий Клочков, глава штаба Геннадия Гудкова Эльвира Вихарева, а также незарегистрированный кандидат в МГД Денис Шендерович. Позднее Вихарева сообщила РИА Новости, что организаторы отказались от проведения второго митинга 11 августа.