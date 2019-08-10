В СПЧ сравнили согласованный митинг в Москве и акцию 3 августа

МОСКВА, 10 авг - РИА Новости. Согласованный митинг в центре Москвы в субботу прошел более мягко и цивилизованно, чем несогласованная акция 3 августа, считает член Совета по правам человека при президенте РФ (СПЧ) Андрей Бабушкин.
"Там (на согласованном митинге) сегодня все мягче намного, чем в прошлый раз, и более цивилизованно", - сказал РИА Новости Бабушкин.
При этом он указал на несколько ошибок. В их числе - придвинутые около стелы рамки, задержание на глазах у граждан призывавшего к гуляниям на Китай-городе, агрессивные интонации при обращении к участникам митинга, а также отношение к журналистам.
Ранее столичное правительство согласовало проведение двух митингов 10 и 11 августа на проспекте академика Сахарова численностью до 100 тысяч человек каждый. Среди заявителей - незарегистрированный кандидат в МГД, член партии "Яблоко" Елена Русакова, зарегистрированный кандидат в Мосгордуму Дмитрий Клочков, глава штаба Геннадия Гудкова Эльвира Вихарева, а также незарегистрированный кандидат в МГД Денис Шендерович. Позднее Вихарева сообщила РИА Новости, что организаторы отказались от проведения второго митинга 11 августа.
Выборы в Мосгордуму пройдут в единый день голосования 8 сентября. Избиркомы допустили до выборов 233 человека, 57 отказали (на прошлых выборах отказ в регистрации получили почти в два раза больше кандидатов – 107). При этом при проверке подписей Мосгоризбирком обнаружил множество нарушений: у 22 незарегистрированных кандидатов в списках нашли 339 умерших людей, а у 29 — более 14 тысяч несуществующих избирателей.