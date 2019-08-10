Москалькова прокомментировала согласованную акцию в Москве

МОСКВА, 10 авг - РИА Новости. Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова считает, что прошедшая днем в субботу санкционированная акция на проспекте Сахарова в Москве должна стать примером диалога власти и общества, что должно стать ориентиром на будущее.

Ранее столичное правительство согласовало проведение двух митингов 10 и 11 августа на проспекте академика Сахарова численностью до 100 тысяч человек каждый. Среди заявителей - незарегистрированный кандидат в Мосгордуму, член партии "Яблоко" Елена Русакова, зарегистрированный кандидат в Мосгордуму Дмитрий Клочков, глава штаба Геннадия Гудкова Эльвира Вихарева, а также незарегистрированный кандидат Денис Шендерович. Позднее Вихарева сообщила РИА Новости, что организаторы отказались от проведения второго митинга 11 августа.

Столичный главк МВД сообщал, что днем в субботу порядка 20 тысяч человек вышли на согласованную акцию в центре Москвы. Митинг уже завершился.

"Мне кажется, что сегодня как раз пример диалога власти и общества, когда разрешён был митинг, а стало быть, установлены гарантии безопасности волеизъявления людей, которые хотели выразить свою позицию. Такая положительная практика, мне кажется, должна быть главным ориентиром на будущие отношения", - сказала Москалькова РИА Новости.

Она подчеркнула важность достижения результата при взаимодействии власти и общества. "Тогда можно будет соблюсти права и максимально достигнуть компромисса противоположных интересов тех людей, которые видят свои выходные в активной или семейной фазе, и других людей, которые хотели бы выразить свою политическую позицию", - отметила омбудсмен.