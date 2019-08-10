Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-08-10T18:50Z
https://ria.ru/20190810/1557378986.html
https://cdn25.img.ria.ru/images/155187/32/1551873210_0:439:2862:2048_1036x0_80_0_0_a96d66133ac233c8eedb6da0340ca140.jpg
РИА Новости

Путин поздравил "Ночных волков" с 10-летием байк-шоу в Крыму

18:50, 10 августа 2019
19410
© РИА Новости / Алексей Мальгавко / Перейти в фотобанкПрезидент мотоклуба "Ночные волки" Александр Залдастанов во время автопробега в Крыму
Президент мотоклуба Ночные волки Александр Залдастанов во время автопробега в Крыму
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
Перейти в фотобанк
СЕВАСТОПОЛЬ, 10 авг – РИА Новости. Владимир Путин поздравил клуб "Ночные волки" с десятилетием проведения байк-шоу в Крыму.
Президент прибыл на площадку в сопровождении лидера "Ночных волков" Александра "Хирурга" Залдостанова на мотоцикле "Урал". Он поднялся на сцену, с которой обратился к мотоциклистам.
"Очень рад всех вас видеть, очень приятно, что вы продолжаете эту традицию, начатую десять лет назад. Поздравляю вас с десятилетием и желаю вам самого доброго", - сказал президент.
"Хочу сказать, что это очень хорошее начинание, хорошая идея, которая сплачивает и любителей техники, любителей мотоциклов и всех, кто с сердцем и душой относится к нашей родине. - У вас замечательная традиция, связанная с поддержанием всего самого лучшего, что может быть в сердце российского человека, связанная с нашей замечательной героической историей", - сказал Путин.
Георгиевская ленточка на мотоцикле одного из участников российского мотоклуба Ночные волки
Вчера, 12:13РИА Новости
На байк-шоу в Крым прибыла рекордная колонна мотоциклистов из Европы
Глава государства добавил, что ему очень приятно, что "такие мужественные, крутые ребята подают пример молодым людям в нашей стране и показывают им, как нужно относиться к России".
В свою очередь Залдостанов от имени "Ночных волков" поблагодарил Путина за оказываемую поддержку. "Я вам очень благодарен и имейте в виду, что все мы — это ваше воинство", - заявил он.
Байкеры подарили президенту фильм "Русский реактор", который они сняли во время одного из предыдущих байк-шоу здесь же в Крыму. По словам Хирурга, видео они посвятили главе российского государства. Лидер "Ночных волков" напомнил президенту его слова о том, что байкеры обосновались "в чистом поле". "Сейчас смотрите - чистое поле превращается в такой "Диснейленд". У меня есть друг - словак, Питер Марчек. Он, когда сюда приехал в первый раз, говорит: "Хирург, ты здесь построил "Диснейленд" против русофобии". Так европейцы "обозвали" наше место, которое полюбилось севастопольцам, полюбилось всей России", - сказал Залдостанов.
Певец Григорий Лепс
6 августа, 14:15Культура
Хирург рассказал, как Лепс поучаствует в байк-шоу "Ночных волков"
Вручая компакт-диск с фильмом, Хирург также презентовал Путину байкерский головной убор - вязаную шапочку. Путин тепло поблагодарил байкеров за прием и подарки. На прощание он пожал руки собравшимся у сцены мотоциклистам и дружески обнялся с их лидером.

Подробнее о новостях Крыма - на crimea.ria.ru>>

231142624289
Обсудить 105
Ночные волки (байкерский клуб)Владимир ПутинКрымСевастопольРоссияОбщество
Популярные комментарии
В Москве демонстрации, а этот как всегда развлекается, ну ну...
10 августа, 19:40
Загадочный Маяк
182640379
наш пострел везде поспел.
10 августа, 19:09
Олег Иванов
724111245
Рекомендуем
Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров
В Махачкале около 30 человек вышли на площадь после слов Кадырова о Шамиле
РИА
Новости
Погибший в Перу японский путешественник Сато Фумихико
Путешественник, пытавшийся объехать вокруг света на велосипеде, погиб в ДТП
Актер Анатолий Пашинин
Директор актера Пашинина ответила на слухи, что он нищенствует на Украине
Президент Украины Владимир Зеленский в Черкассах
СМИ рассказали о жестком уроке Зеленскому от Путина, Меркель и Макрона
Лента
новостей
Рабочий на участке строительства газопровода Северный поток-2 в Ленинградской области
Bloomberg: США могут повторить провал Рейгана из-за "Северного потока — 2"
Фэшн-директор ЦУМа Алла Вербер
Представители Аллы Вербер назвали причину смерти предпринимательницы
Пешеходы в Москве во время дождя
Против России могли применить климатическое оружие, заявили в Госдуме
Заключенный Джеффри Эпстин
Американский миллиардер Джеффри Эпштейн покончил с собой в тюрьме
Певица Наргиз Закирова и композитор и продюсер Максим Фадеев
Певица Наргиз рассказала о конфликте с Максимом Фадеевым
Туристы на Красной площади в Москве
Тишковец предсказал прекращение дождей в Москве
Рейхстаг — историческое здание государственного собрания в Берлине
В бундестаге отвергли угрозы США вывести войска из Германии
Экс-президент СССР Михаил Горбачев
"Очень плохо": Венедиктов посетовал на состояние здоровья Михаила Горбачева
Туристы на отдыхе в Шарм-эш-Шейхе, Египет
Власти Египта планируют сделать Шарм-эш-Шейх "зеленым" курортом
Раковые клетки
Онколог назвал семь симптомов рака
. Президент РФ Владимир Путин участвует в организованном мотоклубом Ночные волки международном байк-шоу Тень Вавилона в Севастополе за рулем мотоцикла Урал с коляской. 10 августа 2019
Путин приехал на байк-шоу на мотоцикле "Урал"
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
01:22Мадуро рассказал сплетню про неудавшуюся поездку оппозиции в Вашингтон
01:15Иракский мигрант угрожал самосожжением близ Ватикана
01:10Стрелявший в норвежской мечети, возможно, убил свою родственницу
00:39Украинским снайперам разрешили стрелять по мирным жителям, заявили в ДНР
00:31Мадуро велел существенно нарастить производство нефти в Венесуэле
00:28ООН не будет эвакуировать миссию в Ливии из-за гибели трех сотрудников
00:24Число жертв среди сотрудников ООН в Бенгази выросло до трех
00:19Суд в Дагестане продлил срок ареста редактора "Черновика" до 13 сентября
00:15Южная Корея и США начнут вторую фазу совместных военных учений против КНДР
00:12Путин похвалил спектакль "Грифон", который посмотрел в Севастополе
23:54В Индии в результате наводнений погибли более 100 человек
23:45Горящая на МКАД Tesla попала на видео
23:35Задержанного за акцию 27 июля в Москве режиссера положили в больницу
23:16Участник BTS выпустил клип на английском языке
23:08Bloomberg назвал самые богатые семьи в мире
23:05ОАЭ призвали противоборствующие стороны в Адене объединиться против хуситов
22:33Путин посмотрел спектакль "Грифон" в Севастополе
22:25Гутерреш осудил убийство сотрудников ООН в Ливии
22:23Российские военные сообщили о наращивании сил боевиками в Идлибской зоне
22:21Tesla загорелась после аварии в Москве
Лента новостейМолния