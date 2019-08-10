Путин поздравил "Ночных волков" с 10-летием байк-шоу в Крыму

СЕВАСТОПОЛЬ, 10 авг – РИА Новости. Владимир Путин поздравил клуб "Ночные волки" с десятилетием проведения байк-шоу в Крыму.

Президент прибыл на площадку в сопровождении лидера "Ночных волков" Александра "Хирурга" Залдостанова на мотоцикле "Урал". Он поднялся на сцену, с которой обратился к мотоциклистам.

"Очень рад всех вас видеть, очень приятно, что вы продолжаете эту традицию, начатую десять лет назад. Поздравляю вас с десятилетием и желаю вам самого доброго", - сказал президент.

"Хочу сказать, что это очень хорошее начинание, хорошая идея, которая сплачивает и любителей техники, любителей мотоциклов и всех, кто с сердцем и душой относится к нашей родине. - У вас замечательная традиция, связанная с поддержанием всего самого лучшего, что может быть в сердце российского человека, связанная с нашей замечательной героической историей", - сказал Путин.

Глава государства добавил, что ему очень приятно, что "такие мужественные, крутые ребята подают пример молодым людям в нашей стране и показывают им, как нужно относиться к России".

В свою очередь Залдостанов от имени "Ночных волков" поблагодарил Путина за оказываемую поддержку. "Я вам очень благодарен и имейте в виду, что все мы — это ваше воинство", - заявил он.

Байкеры подарили президенту фильм "Русский реактор", который они сняли во время одного из предыдущих байк-шоу здесь же в Крыму. По словам Хирурга, видео они посвятили главе российского государства. Лидер "Ночных волков" напомнил президенту его слова о том, что байкеры обосновались "в чистом поле". "Сейчас смотрите - чистое поле превращается в такой "Диснейленд". У меня есть друг - словак, Питер Марчек. Он, когда сюда приехал в первый раз, говорит: "Хирург, ты здесь построил "Диснейленд" против русофобии". Так европейцы "обозвали" наше место, которое полюбилось севастопольцам, полюбилось всей России", - сказал Залдостанов.

Вручая компакт-диск с фильмом, Хирург также презентовал Путину байкерский головной убор - вязаную шапочку. Путин тепло поблагодарил байкеров за прием и подарки. На прощание он пожал руки собравшимся у сцены мотоциклистам и дружески обнялся с их лидером.