В результате оползня в Мьянме погибли более 40 человек

Согласно данным Управления по координации гуманитарных вопросов ООН, за последние два дня в Мьянме в результате наводнения почти 12 тысяч человек покинули свои дома. На данный момент общее число размещенных в эвакуационных пунктах превысило 38 тысяч человек.