Умерла руководитель группы выпуска "Коммерсанта" Анна Афанасьева

"Не стало Анны Афанасьевой. Ани. Человека, без которого представить "Коммерсантъ", кажется, невозможно. Она была гением места для "Коммерсанта", его ангелом, нет, не только хранителем - блюстителем", - приводятся на сайте слова руководитель группы иностранной информации газеты Николая Зубова.