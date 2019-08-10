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РИА Новости

Умерла руководитель группы выпуска "Коммерсанта" Анна Афанасьева

18:53, 10 августа 2019
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Траурные гвоздики
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МОСКВА, 10 авг - РИА Новости. Руководитель группы выпуска газеты "Коммерсант" Анна Афанасьева скончалась после болезни, сообщается на сайте издания.
"Вечером 9 августа после болезни умерла руководитель группы выпуска газеты "Коммерсантъ" Анна Афанасьева", - говорится в сообщении.
Афанасьева работала в издательском доме с 1993 года.
"Не стало Анны Афанасьевой. Ани. Человека, без которого представить "Коммерсантъ", кажется, невозможно. Она была гением места для "Коммерсанта", его ангелом, нет, не только хранителем - блюстителем", - приводятся на сайте слова руководитель группы иностранной информации газеты Николая Зубова.
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