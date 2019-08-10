Путин приехал на байк-шоу на мотоцикле "Урал"

. Президент РФ Владимир Путин участвует в организованном мотоклубом "Ночные волки" международном байк-шоу "Тень Вавилона" в Севастополе за рулем мотоцикла "Урал" с коляской. 10 августа 2019

. Президент РФ Владимир Путин участвует в организованном мотоклубом "Ночные волки" международном байк-шоу "Тень Вавилона" в Севастополе за рулем мотоцикла "Урал" с коляской. 10 августа 2019

СЕВАСТОПОЛЬ, 10 авг — РИА Новости. Президент Владимир Путин приехал на организованное мотоклубом "Ночные волки" международное байк-шоу "Тень Вавилона" в Севастополе за рулем мотоцикла "Урал".

В качестве пассажира в коляске мотоцикла проехался глава Крыма Сергей Аксенов. Врио губернатора Севастополя Михаил Развожаев сидел за спиной Путина.

© Фото : РИА Новости Крым/ Александр Полегенько Владимир Путин приехал на организованное мотоклубом "Ночные волки" международное байк-шоу "Тень Вавилона" за рулем мотоцикла "Урал". 10 августа 2019 © Фото : РИА Новости Крым/ Александр Полегенько Владимир Путин приехал на организованное мотоклубом "Ночные волки" международное байк-шоу "Тень Вавилона" за рулем мотоцикла "Урал". 10 августа 2019

В компании лидера "Ночных волков" Александра (Хирурга) Залдостанова президент подъехал прямо к сцене, откуда обратился к участникам фестиваля.

"Очень рад всех вас видеть, очень приятно, что вы продолжаете эту традицию, начатую десять лет назад. Поздравляю вас с десятилетием и желаю вам самого доброго", — сказал Путин.

Глава государства отметил, что подобные мероприятия объединяют любителей техники и всех тех, кто любит Россию. Он также похвалил участников шоу за то, что они своим примером показывают молодежи, как следует относиться к своей родине.

Залдостанов, со своей стороны, от лица байкеров выразил благодарность президенту за оказываемую поддержку. В качестве подарка члены клуба преподнесли Путину фильм "Русский реактор", снятый в ходе одного из предыдущих байк-шоу на полуострове. Кроме того, Хирург подарил главе государства головной убор байкеров - вязаную шапочку.

Байк-шоу "Тень Вавилона" мотоклуба "Ночные волки" стало одиннадцатым по счету из тех, что проводятся на Крымском полуострове. Впервые байкеры провели слет у горы Гасфорта в 2009 году. В этом году основу шоу "Тень Вавилона" по традиции составит масштабное трюковое, пиротехническое и музыкальное действие.