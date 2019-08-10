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РИА Новости

Замглавы Минкомсвязи посоветовал студентам не пользоваться "Википедией"

18:13, 10 августа 2019
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© РИА НовостиСайт российской Википедии
Сайт российской Википедии
© РИА Новости
Сайт российской Википедии. Архивное фото
МОСКВА, 10 авг – РИА Новости. Заместитель министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ Алексей Волин посоветовал студентам не пользоваться "Википедией", так как она содержит непроверенную информацию.
"Википедия" - общедоступная многоязычная интернет-энциклопедия со свободным контентом. Владелец сайта - американская некоммерческая организация "Фонд Викимедиа". Русская "Википедия" появилась в мае 2001 года. В среднем в день в ней появляется около 200-250 новых статей. К октябрю 2018 года общее число статей достигло 1,5 миллиона.
"Не пользуйтесь "Википедией", получите двойку. Потому что "Википедия" – это точно не проверенная информация", - сказал Волин, отвечая на вопрос участника форума "Территория смыслов".
Материалы "Википедии", как пояснил замминистра, постоянно правятся, в том числе заинтересованными лицами, поэтому нельзя воспринимать ее как энциклопедию.
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