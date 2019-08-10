Замглавы Минкомсвязи посоветовал студентам не пользоваться "Википедией"

МОСКВА, 10 авг – РИА Новости. Заместитель министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ Алексей Волин посоветовал студентам не пользоваться "Википедией", так как она содержит непроверенную информацию.

"Википедия" - общедоступная многоязычная интернет-энциклопедия со свободным контентом. Владелец сайта - американская некоммерческая организация "Фонд Викимедиа". Русская "Википедия" появилась в мае 2001 года. В среднем в день в ней появляется около 200-250 новых статей. К октябрю 2018 года общее число статей достигло 1,5 миллиона.

"Не пользуйтесь "Википедией", получите двойку. Потому что "Википедия" – это точно не проверенная информация", - сказал Волин, отвечая на вопрос участника форума "Территория смыслов".