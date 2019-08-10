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РИА Новости
Религия и мировоззрение

РПЦ назвала условия для принятия экзархата русских приходов

18:18, 10 августа 2019
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© Фото : пресс-служба Патриарха / Перейти в фотобанкРезиденция Патриарха Московского и Всея Руси
Резиденция Патриарха Московского и Всея Руси
© Фото : пресс-служба Патриарха
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 10 авг - РИА Новости. Русская православная церковь готова принять в свой состав Архиепископию русских приходов в Западной Европе на условиях, изложенных в написанном по благословению патриарха Кирилла письме руководителя управления Московской патриархии по зарубежным учреждениям митрополита Антония (Севрюка) к главе "Русского экзархата" архиепископу Иоанну (Ренетто).
"Если Общее собрание Архиепископии примет решение попросить о присоединении к Московскому Патриархату и если соответствующее прошение будет представлено собранием Святейшему Патриарху и Священному Синоду, последние могут принять решение о присоединении Архиепископии к Московскому Патриархату на нижеследующих условиях", - говорится в письме, которое опубликовал заместитель управделами патриархии епископ Савва в своем Telegram.
РПЦ предлагает Архиепископии сохранить богослужебные и пасторские особенности. Избирать архиерея по-прежнему будет общее собрание Архиепископии, но патриарх Московский и всея Руси сможет вносить в изменения в список кандидатов. Утверждать кандидатуру архиерея станет Священный Синод Русской православной церкви. Также "решения Священного Синода по согласованию с Патриархом Московским и всея Руси действуют в Архиепископии с учетом особенностей ее управления".
Архиепископия русских приходов в Западной Европе ("Русский экзархат") была образована в 1924 году, позже вошла в состав Константинопольского патриархата и имела статус патриаршего экзархата.
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В 2018 году Константинопольский патриархат решил упразднить статус Патриаршего экзархата у Архиепископии, что означало ее фактическое упразднение как отдельной структуры и переподчинение около 120 приходов митрополиям западной Европы.
В 2019 году Чрезвычайное общее собрание Архиепископии отказалось выполнить постановление Константинополя и решило пересмотреть юрисдикцию Архиепископии.
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Религия и мировоззрениеЗападная ЕвропаНовости - Религия и мировоззрениеПатриарх Кирилл (Владимир Гундяев)Русская православная церковьМосковская Патриархия
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