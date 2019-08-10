РПЦ назвала условия для принятия экзархата русских приходов

МОСКВА, 10 авг - РИА Новости. Русская православная церковь готова принять в свой состав Архиепископию русских приходов в Западной Европе на условиях, изложенных в написанном по благословению патриарха Кирилла письме руководителя управления Московской патриархии по зарубежным учреждениям митрополита Антония (Севрюка) к главе "Русского экзархата" архиепископу Иоанну (Ренетто).

"Если Общее собрание Архиепископии примет решение попросить о присоединении к Московскому Патриархату и если соответствующее прошение будет представлено собранием Святейшему Патриарху и Священному Синоду, последние могут принять решение о присоединении Архиепископии к Московскому Патриархату на нижеследующих условиях", - говорится в письме, которое опубликовал заместитель управделами патриархии епископ Савва в своем Telegram.

РПЦ предлагает Архиепископии сохранить богослужебные и пасторские особенности. Избирать архиерея по-прежнему будет общее собрание Архиепископии, но патриарх Московский и всея Руси сможет вносить в изменения в список кандидатов. Утверждать кандидатуру архиерея станет Священный Синод Русской православной церкви. Также "решения Священного Синода по согласованию с Патриархом Московским и всея Руси действуют в Архиепископии с учетом особенностей ее управления".

Архиепископия русских приходов в Западной Европе ("Русский экзархат") была образована в 1924 году, позже вошла в состав Константинопольского патриархата и имела статус патриаршего экзархата.

В 2018 году Константинопольский патриархат решил упразднить статус Патриаршего экзархата у Архиепископии, что означало ее фактическое упразднение как отдельной структуры и переподчинение около 120 приходов митрополиям западной Европы.