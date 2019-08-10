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РИА Новости

Число жертв супертайфуна в Китае увеличилось до 22 человек

17:48, 10 августа 2019
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© REUTERS / Aly SongДевушки во время прохождения супертайфуна "Лекима" в Шанхае, КНР. 10 августа 2019
Девушки во время прохождения супертайфуна Лекима в Шанхае, КНР. 10 августа 2019
© REUTERS / Aly Song
ПЕКИН, 10 авг - РИА Новости. Число погибших в Китае в результате супертайфуна "Лекима" увеличилось до 22 человек, еще 10 числятся пропавшими без вести, сообщило Центральное телевидение Китая.
Ранее сообщалось о 18 погибших и 14 пропавших без вести.
В городе Вэньчжоу (провинция Чжэцзян) сильные дожди привели к горному обвалу, который блокировал течение реки. В результате около 120 человек оказались окружены паводком.
"По состоянию на 20.00 (15.00 мск) 22 человека погибли, еще 10 пропали без вести", - говорится в сообщении телеканала.
Сотни полицейских и пожарных ведут поисково-спасательные работы.
Девятый в этом году тайфун достиг побережья городского уезда Вэньлин провинции Чжэцзян в 1.45 10 августа по местному времени (9 августа 20.45 мск). Максимальные порывы ветра достигали 52 метров в секунду. Центральная метеорологическая служба Китая в пятницу утром объявила "красный", наивысший, уровень тревоги в связи с приближением супертайфуна.
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