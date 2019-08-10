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РИА Новости

В Минкомсвязи не ждут быстрого развития технологии 5G в России

17:45, 10 августа 2019
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© РИА Новости / Максим Туманов / Перейти в фотобанкОткрытие опытной зоны сети нового поколения технологии 5G в Иннополисе
Открытие опытной зоны сети нового поколения технологии 5G в Иннополисе
© РИА Новости / Максим Туманов
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 10 авг – РИА Новости. Заместитель министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Алексей Волин считает, что рассчитывать на быстрое развитие технологии 5G в России не стоит, так как у сотовых операторов еще не окупились затраты на 3G и 4G.
"Я лично считаю, что быстрого роста технологии 5G у нас на сегодняшний день происходить не будет… На сегодняшний день наши мобильные операторы отбили свои капитальные затраты только по 2G. И 3G, и 4G еще не отбились. Поэтому если они еще начнут ставить и 5G – это опять инвестиционные затраты", - сказал Волин, отвечая на вопрос участника форума "Территория смыслов".
В пятницу власти Москвы сообщили, что в столице сеть нового поколения 5G станет доступна до конца 2019 года в пилотных сегментах на Тверской улице, ВДНХ, Воробьевых горах, в Парке Горького и инновационном центре "Сколково". Отмечалось, что во время пилотной работы операторы отработают взаимодействие 5G с сетями предыдущих поколений, изучат их функции и доступные сервисы.
Пилотные зоны 5G в городах-миллионниках РФ создаются в соответствии с национальной программой "Цифровая экономика РФ".
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Технологию 5G отличает высокая скорость передачи данных, большие емкости и сверхнадежные соединения с низкой задержкой. Это позволит обеспечить массовое подключение устройств интернета вещей для самых разнообразных задач развития общества. Сети 5G будут задействованы в таких направлениях, как интернет вещей, "умный" город, "умное" производство, "умный" дом и транспорт. Использование технологии будет способствовать повышению уровня обслуживания и развитию новых сервисов, в том числе в области промышленной автоматизации, беспилотного транспорта, дистанционной медицины, виртуальной и дополненной реальности.
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