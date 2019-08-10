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РИА Новости

Демонстранты в Гонконге используют лазеры, чтобы ослепить полицию

17:43, 10 августа 2019
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© REUTERS / Thomas Peter Полиция распылила слезоточивый газ во время демонстрации в районе Тайвай, Гонконг, Китай. 10 августа 2019
Полиция распылила слезоточивый газ во время демонстрации в районе Тайвай, Гонконг, Китай. 10 августа 2019
© REUTERS / Thomas Peter
ПЕКИН, 10 авг – РИА Новости. Девять сотрудников гонконгской полиции пострадали из-за лазеров, которыми демонстранты умышленно ослепляют правоохранителей, сообщает издание RTHK.
Сообщается, что за последние дни в общей сложности девять полицейских пострадали, из них трое в пятницу были госпитализированы с воспалением области глазницы.
Полиция Гонконга применила слезоточивый газ для разгона демонстрантов в районе Гонконга Тайвай. 10 августа 2019
Вчера, 15:15РИА Новости
В Гонконге для разгона демонстрантов применили слезоточивый газ
Полиция подчеркнула, что лазер может вызвать воспаление глазницы и привести к очень серьезным травмам. Правоохранители предупредили, что подобные действия в будущем станут основанием для задержания.
В субботу в Гонконге вновь произошли столкновения полиции с противниками закона об экстрадиции, которые вышли на несанкционированную акцию протеста. Демонстранты заблокировали часть дорог в городе, а также вход в туннель Кросс-Харбор, проходящий под водами бухты Виктория. Полиция применила слезоточивый газ для разгона толпы.
В Гонконге с июня не прекращаются протесты против внесения поправок в закон об экстрадиции, первоначально они были мирными, однако с каждым разом столкновения на улицах города становятся все более ожесточенными, уже пострадали десятки человек.
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