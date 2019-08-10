Демонстранты в Гонконге используют лазеры, чтобы ослепить полицию

Полиция распылила слезоточивый газ во время демонстрации в районе Тайвай, Гонконг, Китай. 10 августа 2019

ПЕКИН, 10 авг – РИА Новости. Девять сотрудников гонконгской полиции пострадали из-за лазеров, которыми демонстранты умышленно ослепляют правоохранителей, сообщает издание Девять сотрудников гонконгской полиции пострадали из-за лазеров, которыми демонстранты умышленно ослепляют правоохранителей, сообщает издание RTHK

Сообщается, что за последние дни в общей сложности девять полицейских пострадали, из них трое в пятницу были госпитализированы с воспалением области глазницы.

Полиция подчеркнула, что лазер может вызвать воспаление глазницы и привести к очень серьезным травмам. Правоохранители предупредили, что подобные действия в будущем станут основанием для задержания.

В субботу в Гонконге вновь произошли столкновения полиции с противниками закона об экстрадиции, которые вышли на несанкционированную акцию протеста. Демонстранты заблокировали часть дорог в городе, а также вход в туннель Кросс-Харбор, проходящий под водами бухты Виктория. Полиция применила слезоточивый газ для разгона толпы.