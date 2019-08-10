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РИА Новости

В ЛНР сообщили об обстрелах со стороны украинских военных

17:38, 10 августа 2019
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© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в фотобанкРазрушения в доме в Донбассе
Разрушения в доме в Донбассе
© РИА Новости / Сергей Аверин
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Разрушения в доме в Донбассе. Архивное фото
ЛУГАНСК, 10 авг — РИА Новости. Украинские силовики обстреляли территорию самопровозглашенной Луганской народной республики из гранатомета, пытаясь спровоцировать Народную милицию ЛНР на ответный огонь, заявил РИА Новости в субботу начальник пресс-службы оборонного ведомства республики Яков Осадчий.
Ранее Народная милиция сообщила, что ВСУ открыли огонь по населенному пункту Лозовое. Второй обстрел начался около 15 часов и затронул поселок Логвиново, рассказал Осадчий.
Последствия обстрела поселка Лозовое в Донецкой области
9 августа, 21:33РИА Новости
В ДНР после минометного обстрела силовиков загорелся дом
По его словам, стрельбу начали военнослужащие из 30-й бригады. Они применили автоматический станковый гранатомет.
Осадчий уточнил, что в Народной милиции ЛНР не поддаются на провокации и не стреляют в ответ.
"Мы в очередной раз призываем международные организации оказать давление на украинские вооруженные формирования с целью сохранения достигнутого перемирия", — заявил начальник пресс-службы оборонного ведомства республики.
Он также рассказал, что группа украинских силовиков подорвалась во время минирования участка у линии соприкосновения в Донбассе.
Военнослужащие армии Украины
9 августа, 08:00РИА Новости
Мариупольский плацдарм. Решится ли Киев на летнее наступление в Донбассе
По его словам, в 13:15 группа наблюдения Народной милиции зафиксировала два взрыва, предположительно, противопехотных мин, в результате которых трое военнослужащих ВСУ получили ранения.
Киев в апреле 2014 года начал военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые объявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек. Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается в том числе в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.
Минские соглашения
11 февраля 2018, 10:00РИА Новости
Минские соглашенияМинские соглашения предусматривают незамедлительное и всеобъемлющее прекращение огня, отвод тяжелых вооружений, проведение конституционной реформы на Украине и начало диалога о проведении местных выборов на юго-востоке страны. Подробнее – в инфографике ria.ru
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ДонбассЛуганская Народная РеспубликаВооруженные силы УкраиныУкраинаВ мире
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