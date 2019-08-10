В ЛНР сообщили об обстрелах со стороны украинских военных

ЛУГАНСК, 10 авг — РИА Новости. Украинские силовики обстреляли территорию самопровозглашенной Луганской народной республики из гранатомета, пытаясь спровоцировать Народную милицию ЛНР на ответный огонь, заявил РИА Новости в субботу начальник пресс-службы оборонного ведомства республики Яков Осадчий.

Ранее Народная милиция сообщила, что ВСУ открыли огонь по населенному пункту Лозовое. Второй обстрел начался около 15 часов и затронул поселок Логвиново, рассказал Осадчий.

По его словам, стрельбу начали военнослужащие из 30-й бригады. Они применили автоматический станковый гранатомет.

Осадчий уточнил, что в Народной милиции ЛНР не поддаются на провокации и не стреляют в ответ.

"Мы в очередной раз призываем международные организации оказать давление на украинские вооруженные формирования с целью сохранения достигнутого перемирия", — заявил начальник пресс-службы оборонного ведомства республики.

Он также рассказал, что группа украинских силовиков подорвалась во время минирования участка у линии соприкосновения в Донбассе.

По его словам, в 13:15 группа наблюдения Народной милиции зафиксировала два взрыва, предположительно, противопехотных мин, в результате которых трое военнослужащих ВСУ получили ранения.