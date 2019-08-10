Под Новосибирском в ДТП с микроавтобусом погиб человек

НОВОСИБИРСК, 10 авг – РИА Новости. Легковая машина в субботу столкнулась с микроавтобусом в Искитимском районе Новосибирской области: один человек погиб, госпитализирован ребенок, сообщил РИА Новости представитель ГУМВД по региону.

"В Искитимском районе произошло столкновение легкового автомобиля и пассажирского микроавтобуса. По предварительной информации, один человек – водитель легкового автомобиля – погиб. Девочка 2016 года, находившаяся в микроавтобусе, госпитализирована", - сообщил собеседник агентства, уточнив, что всего в микроавтобусе находилось восемь пассажиров.

В ГУМВД отметили, что по другим возможным пострадавшим информация уточняется, так же как и по обстоятельствам и причинам ДТП. На месте работают сотрудники госавтоинспекции.