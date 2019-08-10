Ливийская армия Хафтара согласилась на перемирие на время Курбан-байрама

КАИР, 10 авг – РИА Новости. Ливийская национальная армия под предводительством фельдмаршала Халифы Хафтара объявила о прекращении огня с субботы по понедельник в связи с праздником Ид аль-Адха (Курбан-байрам), говорится в заявлении официального представителя ЛНА Ахмада аль-Мисмари.

"Главнокомандующий объявил о прекращении всех военных действий армии на окраинах Триполи с 15:00 субботы до 15:00 понедельника, чтобы позволить согражданам отметить Ид аль-Адха", - говорится в полученном РИА Новости заявлении аль-Мисмари.

При этом аль-Мисмари предупредил о "жестком" ответе армии на любые нарушения перемирия или угрозы войскам Хафтара.

Соперники Хафтара – правительство национального согласия (ПНС) – объявили о принятии предложенного миссией ООН в Ливии перемирия чуть ранее в субботу.

Курбан-байрам (Ид аль-Адха) - один из двух главных праздников ислама, праздник окончания хаджа, который отмечается через 70 дней после Ураза-байрама (Ид аль-Фитра), праздника разговения после месяца поста рамадана. По традиции каждый мусульманин должен принести в жертву барана, корову или другую домашнюю скотину. В этом году праздник Ид аль-Адха будет отмечаться 11 августа.

Командующий ЛНА Халифа Хафтар 4 апреля приказал своим силам начать наступление на Триполи для "освобождения от террористов". Лояльные ПНС в Триполи вооруженные формирования объявили о начале ответной операции "Вулкан гнева". В результате боев в Триполи, по данным ВОЗ, погибли более 1 тысячи человек, более 5,5 тысячи получили ранения.