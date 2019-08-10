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РИА Новости

Ливийская армия Хафтара согласилась на перемирие на время Курбан-байрама

17:22, 10 августа 2019
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© ESAM OMRAN AL-FETORIВоеннослужащий Ливийской национальной армии под командованием Халифы Хафтара
Военнослужащий Ливийской национальной армии под командованием Халифы Хафтара
© ESAM OMRAN AL-FETORI
Военнослужащий Ливийской национальной армии под командованием Халифы Хафтара. Архивное фото
КАИР, 10 авг – РИА Новости. Ливийская национальная армия под предводительством фельдмаршала Халифы Хафтара объявила о прекращении огня с субботы по понедельник в связи с праздником Ид аль-Адха (Курбан-байрам), говорится в заявлении официального представителя ЛНА Ахмада аль-Мисмари.
"Главнокомандующий объявил о прекращении всех военных действий армии на окраинах Триполи с 15:00 субботы до 15:00 понедельника, чтобы позволить согражданам отметить Ид аль-Адха", - говорится в полученном РИА Новости заявлении аль-Мисмари.
При этом аль-Мисмари предупредил о "жестком" ответе армии на любые нарушения перемирия или угрозы войскам Хафтара.
Соперники Хафтара – правительство национального согласия (ПНС) – объявили о принятии предложенного миссией ООН в Ливии перемирия чуть ранее в субботу.
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Курбан-байрам (Ид аль-Адха) - один из двух главных праздников ислама, праздник окончания хаджа, который отмечается через 70 дней после Ураза-байрама (Ид аль-Фитра), праздника разговения после месяца поста рамадана. По традиции каждый мусульманин должен принести в жертву барана, корову или другую домашнюю скотину. В этом году праздник Ид аль-Адха будет отмечаться 11 августа.
Командующий ЛНА Халифа Хафтар 4 апреля приказал своим силам начать наступление на Триполи для "освобождения от террористов". Лояльные ПНС в Триполи вооруженные формирования объявили о начале ответной операции "Вулкан гнева". В результате боев в Триполи, по данным ВОЗ, погибли более 1 тысячи человек, более 5,5 тысячи получили ранения.
После свержения и убийства ливийского лидера Муаммара Каддафи в 2011 году Ливия фактически перестала функционировать как единое государство. Сейчас в стране царит двоевластие. На востоке заседает избранный народом парламент, а на западе, в столице Триполи, правит сформированное при поддержке ООН и Евросоюза Правительство национального согласия во главе с Файезом Сарраджем. Власти восточной части страны действуют независимо от Триполи и сотрудничают с Ливийской национальной армией.
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