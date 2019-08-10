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РИА Новости

Ухудшение погоды может обесточить Ачинск, где горит арсенал, заявила мэрия

17:20, 10 августа 2019
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© сообщество "Подслушано в Ачинске" в сети ВКонтактеВзрыв на военном полигоне под Ачинском. 9 августа 2019
Взрыв на военном полигоне под Ачинском. 9 августа 2019
© сообщество "Подслушано в Ачинске" в сети ВКонтакте
Взрыв на военном полигоне под Ачинском. 9 августа 2019. Архивное фото
КРАСНОЯРСК, 10 авг - РИА Новости. Ухудшение погодных условий и повреждения электропроводов из-за взрывов на складе боеприпасов может обесточить Ачинск, сообщается на сайте мэрии.
Ранее в субботу в региональном главке МЧС сообщили, что активное тушение склада боеприпасов под Ачинском в Красноярском крае, который загорелся второй раз за неделю, продолжится еще минимум сутки.
Сотрудники пожарной службы в районе воинской части под Ачинском, где произошли пожар и взрывы на складе хранения артиллерийских боеприпасов. Стоп-кадр с видео
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"В результате ЧС на складе хранения артиллерийских боеприпасов войсковой части в районе деревни Каменка (Ачинский район) на двух ЛЭП образовались многократные повреждения электропроводов. Приступить к аварийно-восстановительным работам представители АО "КрасЭКО", ОАО "МРСК Сибири", "Красноярскэнерго" не могут, так как данный участок пока ещё небезопасен. Однако при ухудшении погодных условий существуют риски того, что город может быть обесточен", - говорится в сообщении мэрии.
В мэрии сообщили, что власти и энергетики рассматривают варианты резервного электроснабжения с использованием мобильных дизель-генераторов.
Взрывы и пожар произошли на военном складе в Ачинском районе 5 августа, возгорание было ликвидировано 6 августа. В результате ЧП пострадали 13 человек, один погиб. Из населенных пунктов, расположенных в радиусе 20 км от места происшествия, эвакуировали более 16 тысяч человек. Новые взрывы на военном складе в Ачинском районе прогремели вечером 9 августа. По данным Минобороны, детонацию зарядов вызвало попадание молнии, это, по сведениям администрации региона, произошло при разминировании. По данным краевых властей, всего за медпомощью во второй раз обратилось 12 человек. Четыре из них госпитализированы в состоянии средней тяжести.
Автомобиль скорой медицинской помощи
8 августа, 13:49РИА Новости
ЧП и взрывы на полигонах в России в 2016-2019 годах
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ЧП на военном складе в Красноярском краеКрасноярскэнергоМРСК СибириКрасноярский крайАчинскАчинский районПроисшествия
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