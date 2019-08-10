Ухудшение погоды может обесточить Ачинск, где горит арсенал, заявила мэрия

КРАСНОЯРСК, 10 авг - РИА Новости. Ухудшение погодных условий и повреждения электропроводов из-за взрывов на складе боеприпасов может обесточить Ачинск, сообщается Ухудшение погодных условий и повреждения электропроводов из-за взрывов на складе боеприпасов может обесточить Ачинск, сообщается на сайте мэрии

Ранее в субботу в региональном главке МЧС сообщили, что активное тушение склада боеприпасов под Ачинском в Красноярском крае, который загорелся второй раз за неделю, продолжится еще минимум сутки.

"В результате ЧС на складе хранения артиллерийских боеприпасов войсковой части в районе деревни Каменка (Ачинский район) на двух ЛЭП образовались многократные повреждения электропроводов. Приступить к аварийно-восстановительным работам представители АО "КрасЭКО", ОАО "МРСК Сибири", "Красноярскэнерго" не могут, так как данный участок пока ещё небезопасен. Однако при ухудшении погодных условий существуют риски того, что город может быть обесточен", - говорится в сообщении мэрии.

В мэрии сообщили, что власти и энергетики рассматривают варианты резервного электроснабжения с использованием мобильных дизель-генераторов.