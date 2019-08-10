Московский омбудсмен рассказала об обстановке на согласованном митинге

Участники митинга в поддержку незарегистрированных кандидатов в Мосгордуму на проспекте Академика Сахарова в Москве.

Участники митинга в поддержку незарегистрированных кандидатов в Мосгордуму на проспекте Академика Сахарова в Москве.

МОСКВА, 10 авг - РИА Новости. Согласованный митинг на проспекте Сахарова в Москве прошел в рамках закона, жалоб омбудсмену не поступало, сообщила РИА Новости уполномоченный по правам человека в Москве Татьяна Потяева.

Ранее столичное правительство согласовало проведение двух митингов 10 и 11 августа на проспекте академика Сахарова численностью до 100 тысяч человек каждый. Среди заявителей - незарегистрированный кандидат в Мосгордуму, член партии "Яблоко" Елена Русакова, зарегистрированный кандидат в Мосгордуму Дмитрий Клочков, глава штаба Геннадия Гудкова Эльвира Вихарева, а также незарегистрированный кандидат Денис Шендерович. Позднее Вихарева сообщила РИА Новости, что организаторы отказались от проведения второго митинга 11 августа.

Столичный главк МВД информировал, что днем в субботу порядка 20 тысяч человек вышли на согласованную акцию в центре Москвы. Митинг уже завершился.

"Мы дежурили на митинге ровно с 14 до 16. Народу было очень много, но все было в рамках закона - тихо, мирно. Обращений к нам по итогам этого митинга вообще не было, все нормально", - сказала Потяева.

Она отметила, что в этот раз на митинге было много людей среднего возраста, в отличие от предыдущей акции.